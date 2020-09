Diócesis de Coatzacoalcos conmemora la 'Jornada del Migrante y del Refugiado'

Con una misa el sábado la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Coatzacoalcos conmemoró como cada año la ´Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado´ que se celebra cada 27 de septiembre, donde persiste la falta de ayuda humanitaria para servir en dicho ministerio durante este tiempo de contingencia causada por el Covid-19.





Joel Ireta Munguía, encargado de dicha pastoral, ofició una misa de acción de gracia para este sector de la población, la cual fue transmitida vía Facebook en la página de la Parroquia San Nicolás de Bari de Nanchital del Sureste.





"Nuestra respuesta debe ser un sí de forma comprometida que nos lleve a hacer algo por los desplazados a diferentes niveles, no solamente le corresponde a la pastoral de migrantes atender a los migrantes no, si no a todo el pueblo de Dios, a todo cristiano porque todos estamos llamados a hacerlo; así que súmate a este proyecto de Dios, súmate a evangelizar, a hacer la caridad, necesitamos que nos sumemos y que no caigamos en el egoísmo", declaró.





Asimismo, durante la homilía, exhortó a la sociedad que en esta Nueva Normalidad que atraviesa el país causada por el Covid-19 se siga sirviendo a la pastoral, con alegría, dedicación y siguiendo los protocolos de salud para evitar contagios.





"Tenemos que seguir haciéndolo, la caridad no se detiene el hombre ha sabido sobrevivir ante muchas situaciones y cada día le va encontrando las maneras, las formas de sobrevivir; ya ahorita en la actualidad la gente no sale sin el cubrebocas, la gente carga su gel antibacterial, toma su distancia, poco a poco se va creando esa conciencia porque ya se está acostumbrando a vivir de esta manera, así que no pongamos pretextos sino al contrario sumémonos para hacer la caridad", insistió.





Expuso que como parte de las medidas sanitarias implementadas el albergue de migrantes y refugiados de Coatzacoalcos aunque sigue cerrado no han dejado de brindar alimentos, bebidas, ropa y calzado a los centroamericanos que llegan de paso por esta ciudad.





"Ellos están pidiendo todo esto porque vienen mojados no podemos ser indiferentes ante esta realidad, así que los motivó y animó a los servidores que están detrás de una pantalla y a todos aquellos que no estén en el servicio y puedan hacer un obra de caridad se acerquen a la Casa del migrante", concluyó.