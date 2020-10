DIF exhorta a planteles educativos no rechazar desayunos escolares

La presidenta del Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos, Lucila Aguilar Manjarrez exhorta a los directores de planteles de educación básica a recibir los desayunos escolares calientes que son entregados por el Sistema DIF Estatal, debido a que se han presentado casos en los que fueron rechazados.

"Me gustaría que las directoras y directores tuvieran esa disposición de aceptarlos porque son entregados a CADIS, CAICS, primarias y secundarias, no sabemos la situación por la que no los aceptan, pero los invito a que los reciban y distribuyan", indicó.

Actualmente se tienen registrados a 5 mil estudiantes beneficiados con estos desayunos escolares calientes, los cuales consisten en bricks de 250 mililitros de leche, cereal, frutos secos, además de 5 snacks.

"Son alrededor de 15 pesos los que debe aportar la madre o padre de familia, y se les entrega una dotación por un mes", finalizó.