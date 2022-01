diez_mil_migrantes_radican_en_veracruz,_estima_gobierno_estatal

Dijo que mediante este programa se busca a todo aquel extranjero que ya radica en México o en el Estado, y que tenga como condición el estar casado con algún mexicano o haya tenido un hijo dentro del territorio nacional para incorporarlo al programa regulatorio.

Expuso que este programa ha ayudado a que el numero de caravanas o grupos de migrantes continue su viaje a la frontera y se complique la situación que impera a estas organizaciones que solo han sido utilizados para fines personales.

De esos diez mil migrantes, la zona sur es la que más los concentra. Acayucan, Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, son los municipios donde más radican esos extranjeros, pero también los hay en Tierra Blanca, Veracruz, Boca del río, Orizaba y Cordoba, pero en menor numero al de los citados lugares.

"La mayoría de los que se quedaron son Honduras, Guatemala y el Salvador, ahora tenemos una nueva llegada de haitianos y venezolanos, estos son los que están ahora abriendo paso" dijo en entrevista con Imagen del Golfo, en su reciente visita a esta ciudad.

Señaló que el gobierno del Estado no cuenta con recursos económicos para ayudar a los migrantes pero si presta atención para eso.

"Sabemos que el tramite de regularización es costoso, pero tenemos el mecanismo para que no lo paguen, sabemos que económicamente no están bien, hay leyes que nos facultan para que sea cobro cero para que puedan regularizar su estancia migratoria, el estado no destina dinero pero si toda la atención" dijo.