Detienen a presunto miembro del CJNG en pleno Malecón de Coatzacoalcos

"Me van a matar, me van a matar", es como gritaba el ahora señalado quien no fue auxiliado por nadie al momento de ser detenido, pese a que se encontraba en compañía de otras personas sobre el Malecón.

El nombre de este sujeto apareció en la narcolona que fue dejada junto al cuerpo que fue arrojado desmembrado el pasado domingo 10 de abril en la colonia Los Playeros, donde lo identificaban como extorsionador.

Noticia Relacionada Con fe, esperanza y mucho calor realizan viacrucis en Acayucan

Fue de manera sorpresiva que los elementos policiacos lo detuvieron cuando se encontraba conviviendo junto a otras personas en el Malecón, tras resistirse subido a la patrulla con lujo de violencia al ser señalado como presunto narcomenudista.

Varios curiosos grabaron la detención que llevaron a cabo los uniformados de las patrullas SP222909 y SP223331, y lo trasladaron a la cárcel de Palma Sola donde a decir de sus familiares señalan que fue golpeado y torturado.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no ha emitido boletín informativo sobre la detención de este presunto delincuente quien se encuentra a disposición de la autoridad ministerial.

* Le aseguraron diversas dosis de droga .

En el marco del Operativo Vacaciones Seguras 2022, efectivos de la Policía Estatal, intervinieron a Adrián Guadalupe "N", alias "El Ozuna y/o El Frijol ", supuesto integrante de una célula criminal, por presuntos delitos contra la salud.

La detención se logró cuando los uniformados recorrían la calle John Spark esquina Hermenegildo Galeana, colonia María de la

Piedad, observando una riña entre tres personas en la vía pública.

Los agentes de SSP intervinieron a uno de los individuos que se identificó como Adrián Guadalupe "N", a quien le encontraron entre sus pertenencias diversas dosis de la droga conocida como cristal y dinero en efectivo.

De acuerdo con información de inteligencia, el detenido está identificado como objetivo prioritario e integrante de una célula delictiva autodenominada Cártel Jalisco Nueva Generación ; se le responsabiliza de delitos como extorsión, cobro de piso y narcomenudeo; asimismo cuenta con antecedentes penales por delitos como portación de arma de fuego, robo, delitos contra la salud, intento de homicidio, entre otros, por los cuales ha estado recluido en el CERESO local.

El detenido, junto con la droga y el dinero asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad competente, para los trámites que marca la ley.