Detienen a presunto extorsionador en pleno Malecón de Coatzacoalcos

"Me van a matar, me van a matar", es como gritaba el ahora señalado quien no fue auxiliado por nadie al momento de ser detenido, pese a que se encontraba en compañía de otras personas sobre el Malecón.

El nombre de este sujeto apareció en la narcolona que fue dejada junto al cuerpo que fue arrojado desmembrado el pasado domingo 10 de abril en la colonia Los Playeros, donde lo identificaban como extorsionador.

Fue de manera sorpresiva que los elementos policiacos lo detuvieron cuando se encontraba conviviendo junto a otras personas en el Malecón, tras resistirse subido a la patrulla con lujo de violencia al ser señalado como presunto narcomenudista.

Varios curiosos grabaron la detención que llevaron a cabo los uniformados de las patrullas SP222909 y SP223331, y lo trasladaron a la cárcel de Palma Sola donde a decir de sus familiares señalan que fue golpeado y torturado.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no ha emitido boletín informativo sobre la detención de este presunto delincuente quien se encuentra a disposición de la autoridad ministerial.