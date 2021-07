Detectan ´pepenando´ a empleados de limpia pública en Agua Dulce

Esta práctica irregular por parte de los empleados del ayuntamiento fue detectada en años anteriores, por lo que el gobierno local, decidió entregar bonos extras para evitar que perdieran tiempo seleccionando los desechos y se concentraran a cumplir con su verdadero rol de trabajo.

Pero al parecer las prácticas de pepenar la basura volvieron debido que vecinos de la colonia El Palmar, aseguraron observar que diariamente el camión recolector de basura llega a este sector donde se encuentra una chatarra y donde al parecer, intercambian latas, fierros y aluminio por dinero.

Esta práctica no solo genera retraso en la ruta al llevar el camión recolector a una zona que no le corresponda, más el tiempo para seleccionar los desperdicios, sino que los verdaderos pepenadores que trabajan en el basurero y quienes no tiene ningún salario, reciben la basura sin ningún valor, debido que ya no consiguen los materiales para poder venderlos.

Hasta el momento se desconoce si aplicarán alguna sanción los trabajadores, reactive o se tenga que redoblar el bono, para que personal de limpia pública realice exclusivamente su trabajo.

