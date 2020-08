Destituirán a secretaria general de Petromex por insultar a agremiados

"Yo creo que a estos estúpidos se les debe decir que ando en México, que ando trabajando por lo del sindicato", son las palabras que le valdrían a Yolanda Morales Izquierdo la expulsión del sindicato Petroleros de México (Petromex) y su destitución de la Secretaría General, de la que no descartan ser infiltrada por exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicano (STPRM), Carlos Romero Deschamps.

Al respecto José Abimael González Cruz, Representante de la Sección Nanchital-Coatzacoalcos de Petromex, pidió a los trabajadores no preocuparse, ya que no se perderá la representatividad sindical ante Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tanto González Cruz como Magdiel Gómez Ríos, secretario Nacional de Bienestar en Petromex, revelaron a Diario del Istmo que fue a inicios de este mes cuando tuvieron una asamblea general de manera virtual, en la que se cuestionó a Morales Izquierdo el descuento de una cuota de membresía mil 780 socios a partir de la catorcena 15, pues estos jamás se les notificó a los trabajadores.

"Esto se sale de control con puros estúpidos, empiezan a decir puras babosadas, yo considero que es necesario que le digas al licenciado Federico que empiecen a separar a los grupos... puedes mandar un mensaje si gustas y decirles que tú les vas a dar información de los préstamos administrativos... ésos se están viendo con Pemex... Ahí está también la estúpida de Laura ´chingando´ y Daniel se hace ´pendejo´... y a cada delegado se los haremos llegar y ´chingar su madre´", se escucha decir a Yolanda Morales en una conversación telefónica.

Una vez presentes los 33 delegados en la asamblea virtual, éstos encararon a la lideresa, quien negó haberse expresado de esa forma, pero al colocarle los videos en que colocan su foto con la voz no le quedó remedio más que admitirlo, por lo que se acordó la destitución y están en espera a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emita el acta en que se notifica la destitución de Morales Izquierdo.

"Eliud Piñón Hernández es quien va a estar como encargado de despacho de la Secretaría General, en lo que se convocan a elecciones a voto libre y secreto, una vez que las condiciones lo permitan por la pandemia de Coronavirus; el acta de destitución está en trámite y se va a notificar también a Pemex... queremos salir de lo peor y estamos igual, esta señora se ha comportado de una manera deshonesta con nosotros, grosera y prepotente, le presentamos todas las pruebas que la desnudan igual que la gente que está todavía en el STPRM", indicó Gómez Ríos.

Por su parte, Abimael González recalcó que se les descontaron cuotas sindicales y la representante no respondía los teléfonos para darles explicaciones.

"Hubo un tiempo en que ella no contestó nada, nos vino ese descuento desde la catorcena 15, hace tres catorcenas, estoy hablando de hace 45 días que ya vino ese descuento y ella sabía que ya iba a salir y no informó, salió y se le preguntó de qué era y no contestó... el descuento de esa membresía incluso la vez como un logro", puntualizó González Cruz.

SE DEFIENDE YOLANDA MORALES

A través de un video Yolanda Morales Izquierdo fijó su postura en torno a lo que considera calumnias y mentiras de parte de sus opositores dentro de Petromex, sin embargo, la aún secretaria general no desmintió si el audio filtrado en redes sociales era su voz.

"Han sacado información sin confirmar, ni han buscado a su servidora para rectificar o desmentir dicha información... tanto las autoridades de nuestra empresa (Pemex), la Secretaría de Gobioerno, STPS y la Dirección General de Asociaciones Sindicales, han fijado su postura en defender la certeza jurídica que nos da autonomía sindical", señala en su intervención, sin embargo, al igual que quienes afirman su destitución tampoco mostró documentos que comprueben este respaldo.

Morales Izquierdo también anunció la destitución de Oscar Solórzano Méndez, Octavio Rivas Gómez, así como la disolución del consejo académico científico de Petromex, pero tampoco enseñó un oficio firmado por ella y su comité con el que avale dichos cambios.

"Afiliados y no afiliados, desde un inicio una servidora se comprometió a defender los derechos de los trabajadores petroleros... no se dejen engañar ni manipular por estos individuos, confiemos en las instituciones... soy la única secretaria general constituida electa democráticamente en funciones y reconocida ante Petróelos Mexicanos de una sindicato petrolero de nuestra empresa hasta el 31 de diciembre de 2022", remarcó.