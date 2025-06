Destinará gobierno de Rocío Nahle mil mdp para obras al sur de Veracruz

La gobernadora Rocío Nahle García presentó el paquete de licitaciones para este semestre, con una inversión superior a los mil millones de pesos para la zona sur, con el compromiso de impulsar el desarrollo regional mediante obra pública de calidad.

Durante la primera de varias reuniones con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) anunció la ejecución de proyectos estratégicos, como el Malecón de Coatzacoalcos, el puente Coatzacoalcos I y la carretera Isla–Santiago Tuxtla; reiteró su respaldo a las constructoras veracruzanas, con base en criterios de eficiencia y responsabilidad.

"Vamos a imprimir celeridad a las obras este año; el puente Coatzacoalcos I será el más grande del estado y comenzará en breve. Además del puente en Boca del Río, completamente estatal que ya cuenta con ingeniería contratada".

"Aquí se trata de que nos ayudemos todos. Pero también lo digo con claridad: si una empresa entra y no cumple, no hay tolerancia; se le retira el contrato y se continúa con la siguiente. Esto es para avanzar, no para detenernos", subrayó.

Acompañada por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano, y el presidente de la delegación Veracruz-Sur de la CMIC, Iván Ordaz Aréchiga, detalló que la inversión en infraestructura se enfocará en puentes, carreteras, caminos sacacosechas e hidráulica.

Destacó también, la estrecha colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para rehabilitar carreteras federales como la 180, tramo Alvarado-Acayucan, y la 145 en el tramo Cosamaloapan–Sayula. En el caso del puente Coatzacoalcos I, afirmó, "si no lo hacíamos nosotros, nos íbamos a tardar aún más; por eso ya entramos este año y la SICT lo retomará el próximo".

Por su parte, el presidente de la delegación Veracruz Sur de la CMIC refrendó el compromiso del gremio con la transformación del estado, reconociendo el respaldo recibido por parte del Gobierno del Estado.

"Después de un año, podemos constatar que la Gobernadora ha estado muy cercana a nosotros, escuchando nuestras propuestas y brindándonos participación real. En nuestra delegación somos cerca de 100 empresas con distintas especialidades y tamaños, pero todas formales y serias. No le vamos a fallar; cuente con nosotros, porque queremos seguir poniendo a Veracruz de moda", afirmó.