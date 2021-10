Después de 4 años, conectan el poniente con zona baja de Coatzacoalcos

"Empezamos a trabajar después de casi cuatro años que logramos que se autorizara... con eso ya concluye ese cierre y la conexión de Zabludovsky a Juan Osorio que es una avenida que sirve para que fluya del poniente hacia Minatitlán", expresó Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alcalde de Coatzacoalcos.

Noticia Relacionada Será inaugurado el tramo pendiente de la Abraham Zabludovsky

Este miércoles se inauguró el último tramo de este circuito vial en el que se invirtieron seis millones de pesos, con los que se realizaron el relleno con material de banco de piedras, construcciones de trinchera pluvial, guarniciones y banquetas; retiros de riel y durmientes existentes, instalación de vía clásica y módulos de concreto, instalación de señales y semáforos, entre otras más, todo esto en mil 36 metros cuadrados.

"Es una construcción que se recibió inconclusa para terminarla sobre todo por con unos pases seguros en el derecho de vía... (En Ferrosur) nos pidieron también unos sistemas de alerta para que cuando vengan los ferrocarriles de circulación empiece a dar la llamada para que el cruce se detenga, es toda una cuestión de ingeniería que nos pidieron", mencionó el alcalde.

A partir de ahora la avenida Universidad Veracruzana se conectará con la zona del Terraplén, especialmente para quienes deseen incorporarse hacia la autopista a Minatitlán o a los complejos, lo que disminuirá gradualmente el tráfico vehicular.

"Esto abre un canal de norte a sur, de forma segura, sobre todo con el tránsito de lo que es la Juan Osorio López junto con la avenida Universidad que está unas cuantas cuadras aquí atrás y abre todo un contexto de circulación para ya no estar haciendo una vuelta en la otra calle que está muy saturada de tráfico", señaló Víctor Carranza, quien señaló que se buscará que junto a la Delegación de Transporte Público se habilite una nueva ruta de servicio público vial.

La obra debió quedar concluida en el periodo de Joaquín Caballero, sin embargo, sólo se inauguró una parte, ya que en ese momento no se había liberado el Fondo Metropolitano de cien millones de pesos, que fuera retenido por Javier Duarte de Ochoa y recuperado gracias a la controversia constitucional que interpuso el otrora alcalde, recursos que se depositaron en la administración de Víctor Carranza.

De manera simultánea se inició la pavimentación de la avenida Juan Osorio López entre 2 de Mayo y 6 de Mayo.

HAY FIANZA POR VICIOS OCULTOS

Cuestionado por si la contratista responderá por los vicios ocultos de construcción, Carranza Rosaldo aseguró que existe una fianza ante cualquier eventualidad, especialmente por alguna inundación que ocurra, pues es una zona pantanosa.

"Claro, todo esto tiene su certificado de vicios ocultos, pero por lo que me han comentado y han estado haciendo, cumplió todos sus requisitos normativos... ése es el tema, de que sabemos bien que el asentamiento (se inunda), por eso es importante la remediación del lugar para que no ocurra eso, por eso pedimos autorización en el cruce para que no se pudiera invadir la vía férrea", expresó.

En apariencia el último tramo, que cruza con el derecho de vía, luce bien, será cuestión de tiempo y de unas lluvias torrenciales para determinar su efectividad.