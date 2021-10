Despiden con nostalgia a ´Doña Cande´; fue jubilada de la Escuela Aquiles Serdán

A lo largo de estas décadas, se desempeñó en distintas áreas de la mencionada institución educativa, el más reciente como encargada de la cooperativa escolar, donde era la primera en llegar y la ultima en irse.

Noticia Relacionada Dedicarán altares a víctimas del Covid-19 en Nanchital

Doña Cande, ha llevado toda su vida dedicada al altruismo, apoyando económicamente y en especies a familias de escasos recursos de las comunidades rurales de Agua Dulce, pero su filantropía lo trasladó al colegio.

"Doña Cande no podía ver a un niño que llegara a la escuela sin desayunar, de su propio dinero compraba leche y cereal que entregaba con mucho afecta y nobleza a los estudiantes que no traían nada en el estomago", sostuvo la ex directora de la escuela y actualmente regidora, Guadalupe Martínez Badillo.

Los ´lonches´ gratuitos incluso eran variados, dependiendo de lo que el infante le gustaba comer, incluso, también llevaba ropa que entregaba a los padres de familia que no podían adquirirlo por la falta de empleo.

La comprobada honorabilidad de la cooperativista, la llevó incluso que los padres le dejaran encargado a sus hijos, debido a su paciencia y consejos que les brindaba.

"Habían padres que por su trabajo o tal vez por descuido no iban a recoger a sus hijos a la hora de salida, doña Cande nunca dejaba solo a los niños, localizaba al tutor y si los conocía, lo llevaba en un taxi hasta su casa, sin ni siquiera aceptarles el dinero que gastaba ella misma por el transporte", detalló otra maestra.

Martínez Badillo, explicó que Candelaria Cundapí es sin duda un pilar importante de la escuela Aquiles Serdan, donde ella misma preparaba a los alumnos para que participaran en los concursos de poesía y oratoria.

El trabajo de esta gran mujer al servicio de la educación era inagotable, porque de igual manera coordinaba las tareas para pintar los salones como la de acondicionar el mobiliario escolar y hasta reparar ventiladores.

Con el inicio del periodo pre jubilatorio que finalizará el 15 de enero, fecha en la ya no deberá presentarse al colegio, llena de nostalgia entre las personas que la conocen, debido a su invaluable aportación en el engrandecimiento de la escuela y la formación de los infantes.