Desperdician botas en un almacén de la Terminal de Pajaritos

Los trabajadores de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos ( TASPP ) no sólo padecen por las malas condiciones de muelles o lanchas , sino por la falta de botas y uniforme para sus labores que no les es provisto desde hace tres años, pero que desde hace un mes varias cajas con calzado industrial están tiradas en un almacén.

"A los trabajadores petroleros les niegan el acceso a la terminal marítima por no llevar zapatos industriales, vas a solicitar y (dicen) que no hay, pero mira cómo los tiran y uno de su catorcena compra zapatos con casquillos y si son diabéticos son zapatos especiales como para el departamento eléctrico; los costos de un par de zapatos son excesivos y si te accidentas no procede, porque no traías el equipo autorizado por la industria petrolera", mencionó un trabajador.

PUBLICIDAD

El empleado quien teme a represalias, indicó que desde hace 10 años no se entregan Equipos de Protección Personal (EPP), mientras que hace tres años sólo les surtieron tres mudas de uniforme y un par de zapatos, mientras que reveló que el desperdicio del material no es nuevo.

Noticia Relacionada Colombia reducirá la jornada laboral a 42 horas semanales

"Debe ser cada vez que surten remesas, lo que va quedando de cada remesa van tirándolo, desde siempre se tira la ropa, zapatos, impermeables, ropa de hule y hasta equipo, pero son los encargados del almacén los que no dan o no lo surten... tiene aproximadamente un mes que esa dotación de equipo fue tirada", señaló el trabajador.

El petrolero sostuvo que antes la ropa y calzado eran quemados o enviados al basurero, pero al estar restringido éste, el personal encargado excava y entierra este material en las inmediaciones de la TASPP.

PUBLICIDAD

Aunque no es lo único que ocurre, pues los trabajadores deben compartir las botas en los tres turnos de la TASPP.

"Con la ropa es lo mismo y viene el tiempo de lluvia, dejan un par de botas para que la utilicen en los tres turnos, con el conocimientos de que es antihigiénico", puntualizó.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD