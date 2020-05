Desnutrido y postrado en una hamaca, clama ayuda don Candelario

La diabetes y la hipertensión mantienen postrado en una hamaca a Candelario Montilla Mollinedo de 39 años de edad, quien padece los estragos de estas enfermedades que en poco tiempo deterioraron su salud.

Desnutrición, debilidad, vista borrosa, deshidratación son solo algunas de las- afectaciones notorias que lo han ido consumiendo lentamente.

La falta de recursos económicos para poder llevar una mejor calidad de vida es de los factores principales que contribuyó para que se volviera completamente dependiente de los cuidados de su madre, una persona de la tercera edad, quien sale a vender a las calles para llevar el sustento a su hogar.

La señora Josefa Montilla Mollinedo, es quien cuida de su hijo y en las medidas de sus posibilidades busca llevarle el sustento, sin embargo, la crisis económica ha provocado que ahora no cuenten con solvencia económica ni para alimentarse.

"Estamos pasando una situación muy difícil, ahorita no tenemos ni para comer, no tenemos gas, estaba cocinando a leña, pero ya se acabó, he salido a las calles a vender pescado y pozol que me dan para vender, pero nadie compra por todo lo que está pasando", expresó la madre afligida.

Ante la necesidad, madre e hijo a través del Diario del Istmo hicieron un llamado a la ciudadanía, para solicitar el apoyo con despensa, pañales para adulto y sueros que requiere Candelario Montilla para poder subsistir.

Así mismo solicitaron a las personas altruistas la donación de una silla de ruedas ya que para la señora Josefa sería de gran ayuda para poder trasladar a su hijo de un lugar a otro.

Es preciso mencionar que antes de su padecimiento Candelario se dedicaba a la hojalatería oficio con el que sacaba adelante a su hijo de 15 años y con el que se ganaba la vida de manera honrada.

Las personas que deseen contribuir a esta causa pueden acudir a su domicilio ubicado en la colonia Coatzacoalcos calle Porvenir número 127, o comunicarse al número de teléfono 9211298946, o realizar aportación económica al número de cuenta 5512382376121192.

"Lo que más me duele es no poder ayudar a mi madre, ella es la que me cuida y me atiende, por eso le pido a la ciudadanía que si puede ayudarnos se los vamos agradecer, con lo poquito que ustedes puedan. También quisiera decirle que no desperdicien la comida porque como pueden

Ver hay personas que no tenemos y la necesitamos", expresó con lágrimas en los ojos Candelario Montilla Mollinedo.

Domicilio ubicado en la colonia Coatzacoalcos calle Porvenir número 127.

Número de teléfono 9211298946,

Número de cuenta Banco Azteca 5512382376121192.