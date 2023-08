Raúl desnuda violencia policial en asesinato de estudiante en Coatzacoalcos

Raúl Solís Aldana, tras ser liberado, afirmó que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) no le marcaron el alto antes de la persecución en la que su amigo Alexis fue asesinado.

Además, fue golpeado durante su detención y señaló que los agentes estaban encapuchados, lo que dificulta su identificación.

Durante una diligencia en la Unidad Integral de Justicia de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raúl declaró:

"En ningún momento me marcaron el alto, nada, me llegaron a lastimar, me jalonearon, me dieron golpazos y todo estuvo feo", dijo al momento de presentarse a una diligencia en a la Unidad Integral de Justicia de la Fiscalía General del Estado (FGE), a un costado del CERESO Duport Ostión.

Raúl exigió que los agentes estatales involucrados en la muerte de su amigo sean enjuiciados y responsables por su injusta detención.

Además, instó a reducir la corrupción en Coatzacoalcos y difundir estos problemas.

Agradeció el apoyo de amigos, familiares y la sociedad por el incidente que resultó en la muerte de su amigo Alexis Moreno Mérida.

Acompañado por un amigo, Raúl conmocionado mencionó: "Está libre, está vivo, todavía falta mucho por resolver, pero nos falta Alexis, vamos a ir con todo por la reparación del daño a su familia, yo sé que él no lo dice, pero lo tiene adentro, pero ver morir a un amigo no debería ser lo justo para este país, hoy tenemos a Raúl, pero nos falta Alexis", respondió el amigo de Raúl.

Este viernes, Raúl fue liberado al no hallarse pruebas suficientes para imputarlo por ataques a instituciones de Seguridad Pública.