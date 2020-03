Desmienten caso de Covid-19 en Hospital Regional de Pemex

Al término de la sesión del Comité Municipal de Salud este martes, la encargada de medicina preventiva del Hospital Regional de Pemex, doctora Guadalupe Aguilar Andrade, desmintió categóricamente la versión publicada en redes sociales de que se hubiera presentado un caso de contagio del Covid-19 en una persona procedente del estado de Jalisco.

"Es falso completamente y de igual manera les pediría que no publiquen ninguno de estos rumores, ninguna información que no sea confirmada; tiene que ser oficial; todo lo demás son rumores", dijo la doctor Aguilar quien además afirmó que no hay casos sospechosos, ni muestra alguna.

Mientras tanto, aseguró que en el Hospital regional se evita en la medida de lo posible, la exposición de los derechohabientes, incluso no permitiendo la entrada de menores de edad, a menos que sea el que vaya a pasar a la consulta.

Se exhortó a la ciudadanía a atender las recomendaciones dentro de la jornada "Susana distancia", con el que se pretende que las personas mantengan entre sí, por lo menos una separación de metro y medio; que se abstengan de concurrir a sitios con más de una centena de congregados; lavarse las manos y suspender actividades no esenciales, entre otras medidas.

Estuvieron presentes la doctora Guillermina Arenas Salazar, directora del ISSSTE; el doctor Cirilo Simg Alor, director del Hospital General de Minatitlán; doctor Eusebio Campos, director del Centro de Salud; doctor Erick Cruz Mayo, epidemiólogo del IMSS, y la doctora Guadalupe Aguilar Andrade, Jefa de Medicina Preventiva PEMEX.