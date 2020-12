Desmiente director de CMAS incumplimiento de pagos a empleados

El director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), Jaime Martínez Webb, desmintió que hayan incumplido con los pagos de bonos a sindicalizados, señaló que hubo un atraso debido a descuentos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero el compromiso es de hacerlo en el transcurso de esta semana.

"Nunca ha dejado de existir el compromiso, de hecho no entendí todo esto, les dijimos que pagábamos en la primera semana de diciembre y es esta semana... Nos retiró Hacienda, entonces ese dinero es con lo que estaríamos al día con la propia Conagua, esto es con deuda del pasado, de ninguna manera de nosotros, pues no pasó nada con los anteriores", explicó el director de la CMAS Coatzacoalcos.

Desde el martes los trabajadores sindicalizados de la CMAS se mantienen en un paro de labores diferido, en el que dieron a conocer que a través de un oficio se les habría notificado, presuntamente, que no les pagarían diversas prestaciones laborales.

"Sí me llama la atención que hemos cumplido estos dos años con todo, nada más tuvimos un atraso...me llama mucho la atención que ahora llegamos nosotros y nos están descontando lo del pasado, nosotros no hemos caído en una situación de no pago, pero a la hora que nos quitan el dinero de este año ya no nos alcanza para poder pagar", externó Jaime Martínez.

Martínez Webb detalló que a inicios de año contaban con recursos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con los que pagarían en tiempo y forma las prestaciones de los sindicalizados, sin embargo, a consecuencia de los adeudos millonarios con la Conagua, fueron descontados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Ahí vamos con todas las dificultades, vamos avanzando, es muy difícil, la recaudación ha bajado mucho, las personas (sindicalizadas) que están afuera porque tienen alguna comorbilidad nos está afectando muchísimo, pero muchísimo, porque es mucho el dinero (...) la recaudación ha bajado definitivamente por la pandemia, además se incrementaron nuestros costos porque el consumo de agua se elevó de un 20% a un 50% en algunos puntos como el de la protección", puntualizó el director de la CMAS Coatzacoalcos.