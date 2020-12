Deserciones en el PAN son ´Crónicas de renuncias anunciadas´: Martín Juvenal

"Varios de los que han renunciado tienen algo de tiempo que no participaban al interior del partido, ni en una campaña, entonces por eso me atrevo a decir que son ´Crónicas de renuncias anunciadas´ y son respetables", declaró el regidor décimo del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Juvenal Patiño Zamora en relación a la reciente renuncia del ex militante, José Uribe Pozos.

Hay que reiterar que el pasado 30 de noviembre, el ex regidor y ex militante panista, José Uribe Pozos anunció su renuncia al partido, tras hacerse oficial la alianza del PAN con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para contender en el siguiente proceso electoral federal y local.

En este sentido, Patiño Zamora aseguró que continuará apoyando los proyectos internos del PAN, los cuales sean para fortalecer al partido.

"Al parecer van por buen camino estos acuerdos y esperamos que al final sean por el bien de la ciudad, no por el bien de un partido o persona. La ciudad necesita que entremos en una sinergia ante las diversas situaciones que se han presentado que han venido a afectar la economía, el empleo y la inseguridad", puntualizó.

Finalmente, dijo estar de acuerdo en la alianza que hará el PAN, PRI y PRD para el siguiente proceso electoral.