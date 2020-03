Descubren encubrimiento de acoso sexual en escuela de Acayucan

Los maestros acusados en el paro de este viernes, por parte de alumnas que se dijeron víctimas de acoso, no recibirán ni sanción, ni suspensión frente a grupo y menos, se les retirará de los salones donde toman clases las presuntas víctimas.

La profesora Aida Soledad Acua González dijo vía telefónica este sábado que se esperará a lo que digan las autoridades educativas superiores sobre el caso. Se realizará el protocolo de seguridad para las alumnas pero éstas seguirán enfrentando a los profesores acusados pues no se ha determinado sanción y modo en que habría de darles seguridad a las estudiantes.

La profesora Aida Soledad Acua González, no es la primera vez que enfrenta este tipo de casos pues en el 2019, fue mencionada como testigos, en una investigación que está pendiente de determinarse en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR).

La carpeta de investigación es la FED/SDHPDSC/UNAI-VER/0000070/2019 de la Agencia Séptima Investigadora de Delitos de Violencia Contra la Mujer.

La alumna afectada y que fue víctima de uno de los profesores declaró lo siguiente, según la agencia informativa local Golfo Pacífico:

"Soy egresada del CBTIS 48 y sufrí hostigamiento sexual. Fue víctima de XXXXX. Durante 2 semestres soporte sus miradas, gestos lascivos, comentarios machistas,y no dije nada. Se creía el valiente y me amenazaba . Pero llegó el punto en que no solo eran miradas y comentarios, me empezó a acosar por Messenger, me pedía mi número , cuando llevaba pantalón decía que lo que escondía el uniforme, frente a la clase me albureaba, pero nos intimidaba para no hablar. Me decía que me iba a hacer mujer, ponía su número en mis exámenes diciendo que si quería 10 le mandara mensaje, me llamaba al taller para intentar tocarme. Y llegó a reprobarme y pedirme sexo a cambio de pasarme. Alce la voz pero nada se solucionó. Se que hay más chicas víctimas y hay que hablar, no quedarnos calladas, por nosotras y para que no haya más. #Yositecreo», (SIC)" dice el informe con base a documentos que lograron obtenerse al respecto.

La familia de la joven que denunció señaló que la actual directora tenía conocimiento de lo sucedido, sabía del proceso legal que se sigue.

La familia señala que la parte acusada a intentado convencerlos de que cesen en las acusaciones y afirman que la ahora directora, es testigo en el proceso iniciado al respecto.

El profesor denunciado, aun cuando la directora sabe del asunto, no lo ha separado del cargo ni de dar las clases frente a grupo.

La profesora Aida Soledad Acua González tiene el cargo de directora interina desde el 22 de agosto del 2019, y tomó protesta como directora titular en noviembre del mismo año. Antes ocupó el puesto de Subdirectora administrativa y ya siendo la encargada del plantel, recibió en septiembre pasado, la cita para que compareciera como testigo de cargo.