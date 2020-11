Descontento por abusos policiales en Acayucan

Los operativos realizados por la Fuerza civil de la Secretaría de seguridad pública del Estado en la región ha generado descontento y preocupación por la violación a los derechos que se han venido generalizando en las acciones preventivas contra la delincuencia que en últimas fechas han tenido enfrentamientos con esa corporación y realizado actos vandálicos para exigir la salida del titular de esa dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.

En Acayucan, la empresaria Ayslet Aché González, hija del conocido también empresario Emilio Aché Teruí y sobrina de la actual secretaria de cultura municipal, Wilka Aché, pidió a la ciudadanía no salir a las calles por las noches ante la intensa presencia de policías que someten a revisión a cualquier unidad sospechosa, en su caso, dijo haber sido horrible.

En sus redes sociales así describió su preocupación. "Gente d Acy si no tienen nada que hacer en la calle a estas horas no anden. La fuerza civil anda revisando todos los carros. Me revisaron horrible sigo temblando".

Por otro lado, el empresario tortillero de Sayula de Alemán, Pantaleón de la Cruz Blanco, quien ha sido regidor de esa comuna, candidato a la alcaldía en dos ocasiones y dirigente del PAN, acusó en sus redes sociales haber sido víctima de robo.

"Amigos les comunico por este medio que ase 5 días la fuerza civil me revisó, me golpearon y me quitaron mi teléfono... no se vale por que están utilizando mi número y mi WhatsApp. Yo soy gente de trabajo me dedico a trabajar no a robar, se los doy a saber por si les hablan o mandan mensajes, quiero que sepan que no soy yo hasta mi cuenta de face han de estar utilizando, este es el numero que me robaron con todo y teléfono 9241292226. Atte su amigo Pantaleón de la Cruz el pollo ". Relató en un mensaje al público el conocido altruista social.

En la calle Guillermo Prieto esquina con Carretera Transistmica, en la cabecera municipal de Sayula de Alemán, dos mujeres, Juana Patricio Doroteo 52 años de edad y su hija Anahi González Patricio de 23, acusaron a la Fuerza civil de haber irrumpido ilegalmente a su vivienda para revisarla y robarle 25 mil pesos que tenían de un ahorro y préstamo en efectivo que habían hecho mediante un grupo solidario de deudores.

Los hechos, dijeron, ocurrieron en la madrugada de este sábado, cuando dormían y vieron a elementos de la corporación dentro de su vivienda luego de haber disparado contra la puerta y roto del mismo con una varilla.

Expuso que buscaban a personas que ellas desconocen pues viven solas con un tío suyo que se dedica al comercio de plásticos. Los gendarmes mantuvieron como rehén a una niña de seis años de edad, nieta de Juana Patricio, a quien estuvieron interrogando sobre algunos nombres que la menor por igual desconoce.

Los dos féminas, que se dedican a emplearse en puestos de comida, dijeron que no denunciarán el abuso de autoridad porque sería inútil pues se trata de una acción de la misma autoridad preventiva.

Expusieron sentirme temerosas pues la Fuerza civil les dijo que volverán por ellas en breve.

Tanto en Acayucan como en Sayula de Alemán, se han intensificado los operativos de búsqueda de los responsables de enfrentamientos con esa corporación y realizado actos vandálicos para exigir la salida del titular de esa dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, que duraron tres días al inicio de la semana y que dejó un saldo de dos muertos, un civil y un oficial, dos heridos, cinco detenidos y más de una docena de vehículos incendiados y negocios atacados.