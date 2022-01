Desamparados, más de 50 trabajadores de Capufe en Acayucan

En indefensión laboral están más de 50 trabajadores de la Caseta de Peaje 119 de Acayucan, pues ni Caminos y Puentes Federales (Capufe), su sindicato, ni la compañía de outsourcing Esparta Servicios Eficientes resuelven la situación en que se encuentran desde el 1 de enero, lo cual ocurre en otras tres casetas de cobro ubicadas en Veracruz y Tabasco.

"A partir del día 1 (de enero) se terminaba la relación personal con el outsourcing y por decreto pasamos a formar parte de Capufe, la cuestión es que desde entonces no tenemos un contrato firmado y hace unos días nos trajeron un contrato muy agresivo, muy ventajoso, que no quisimos firmar, a los que no firmaron los van a correr, pero la situación es que van a correr a todos, porque hasta el 31 de enero se acaba el contrato", señaló en anonimato uno de los trabajadores.