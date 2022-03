desalojan_a_comerciantes_del_domo_de_texistepec

La Policía municipal habría puesto en riesgo a comerciantes que pretendían ofrecer alimentos y golosinas en el domo del parque central de esta cabecera municipal, al expulsarlos de ese lugar y mandarlos a la vía pública no obstante la fuerte lluvia que en esos momentos caía.

Los vendedores pretendían obtener alguna venta extraordinaria dentro del domo porque en ese lugar inició el pago de la pensión para el bienestar de los adultos mayores.

La queja acompañada de fotografías señalaba "Hola buen día diario del istmo quien darle una queja ciudadana en texistepec en estos momentos los policías sacaron a los vendedores ambulantes ala calle bajo el agua porque estaban dónde no les da el agua donde están pagando a los viejitos pero por órdenes del palacio municipal los sacaron sin importarles que esa pobre gente se mojen no están robando ni pidiendo regalado están trabajando y se me hace injusto ojalá pueda apoyarme" expresó el mensaje.