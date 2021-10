Derrumbe de cerro incomunica a familias del ejido Lázaro Cárdenas

El frente frio número 4 continua causando estragos en el sur del estado, afortunadamente los daños materiales que ha propiciado en el municipio de Nanchital, no se comparan con los municipios de Moloacán, Aguadulce, Las Choapas e Ixhuatlán del Sureste.

Noticia Relacionada Voluntarias de la sección 16 se solidarizan con damnificados en Moloacán

Ayer por la mañana, los habitantes del ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Nanchital solicitaron la intervención del personal de protección civil, para realizar el levantamiento de un muro de contención con costales y tierra, para evitar que el deslave del cerro continúe ocasionando daños a la humilde vivienda de tres por tres metros construida con palitos, lona y láminas.

"Minutos después de la media noche, escuche un desplome que me hizo levantarme de la cama y al tratar de ponerme mis sandalias me di cuenta que el agua estaba en mi hogar, al encender la luz, el pedazo que asigne para mi cocina y comedor estaba lleno de tierra, la cual comencé a sacar con cubetas no he dormido toda la noche y estoy preocupada porque las escaleras de mi hermano seguirán cayéndose", María del Carmen Sosa López.

En las próximas horas se considera que el número de familias afectadas pudiera aumentar, ya que los niveles de los arroyos se encuentran por encima de lo normal.