Derrame de crudo en Terminal de Pajaritos por falta de mantenimiento

Desde el sábado trabajadores de la Terminal Marítima de Pajaritos laboran a marchas forzadas para limpiar los restos de un derrame de crudo maya en el muelle 7 y la embarcación Botafogo, esto a consecuencia de la falta de mantenimiento en las válvulas.

De acuerdo a testimonios anónimos, parte de esta fuga quedó en la Laguna de Pajaritos, sin embargo, no fue en una gran cantidad.

"Las líneas con el calor se fusionan y la falta de mantenimiento provocan las fugas, revientan por lo más delgado, es como si cerraras tu llave de agua, pero sigue saliendo agua, así pasa, las válvulas según están cerradas, pero el producto sigue pasando (porque hay una fuga)... la fuga en el lado W (oeste)... Es crudo maya, desde el sábado comenzó la fuga y manchó el barco, por eso el barco está suspendido y ahora va a esperar que se le limpie, porque no puede navegar así, en Estados Unidos está penado que llegue manchado, por eso es que multan a Pemex", dijo un empleado a Diario del Istmo.

Aunque se colocó una barrera para evitar que la embarcación se ensuciara, esto no fue del todo posible, incluso en fotos proporcionadas a esta casa editorial se observa como en la salida de uno de las válvulas quedó la mancha del hidrocarburo.

"Ya los marineros no quisieron ir a lavar el barco porque fueron de sábado para domingo y ayer domingo estuvieron casi todo el día, les pidieron que les cambien su uniforme porque se les manchó y no se los cambiaron, además no es obligación de nosotros limpiar, los apoyamos... todo es falta de mantenimiento, la línea cuando falla sólo la parchan, le ponen algo así como una venda, la pintan, si no fuga por la línea, fuga por las válvulas", indicó la fuente.

Tras consultar en el portal ´Marine Traffic´ se encontró que la embarcación Botofago llegó procedente a Coatzacoalcos desde el puerto de Corpus Christi, en Texas.

"El problema con el crudo maya es que es chapo, es muy pesado, entonces está sobre la laguna y mancha cualquier cosa que se le atraviese", puntualizó.