Denunciarán ante fiscalía, presunto fraude de asesora de seguros

La sorpresa para Lorena, fue mayúscula la tarde del 29 de enero cuando sufrió aparatoso accidente en el camino Chinameca-Mecayapan, cuando perdió el control del auto modelo 2015 que resultó con pérdida total.

"Dos horas y media después del accidente me contacta la asistente de ventas, me dice que no me preocupara porque se estaban haciendo cargo, pero nunca me mencionaron que iban a comprar un seguro nuevo, sino que me dicen que ya estaba todo listo y me pidieron decir que había comprado el nuevo seguro porque iba a salir de viaje y que lo acababa de pagar el día del accidente", recordó la afectada.

Para tal efecto los representantes de "Afirme" hicieron un contrato con la aseguradora "Axxa" bajo una serie de inconsistencias con los datos del percance vial.

"Las personas de Afirme hicieron el movimiento para comprar el seguro de Axxa, ellos hicieron todo el movimiento y yo ya no supe nada, yo estaba en mal estado".

Santos Ramírez, reconoció que la empresa "Axxa" brindó el servicio en su momento, sin embargo, hasta el momento nadie le ha resuelto nada en los temas de gastos en general por el accidente vial que se registró cuando perdió el control del carro y se impactó contra de la cerca de un potrero.

"Ya puse mi denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), pero la señora Quevedo Blanco se molestó y me dijo que ya no me apoyarán en nada", explicó la entrevistada.

La póliza de seguro amplio "Afirme" marca una vigencia al mes de diciembre de 2022, situación que se perfila bajo un probable fraude del que serán las instancias correspondientes que investiguen el caso que hoy aqueja a la fémina que continua en recuperación por las lesiones, resultado del percance vial.