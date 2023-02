Protestan por presuntos abusos en primaria de Coatzacoalcos

Padres de familia de la escuela primaria "Libertad", localizada en la calle Ciprés esquina con 20 de Noviembre de la colonia López Mateos de esta ciudad, externaron su inconformidad por la situaciones que están pasando en ese lugar.

"Nos piden que hagamos faena en la escuela, siendo tres de ellas y nos ponen un sello, ya que en caso de no hacerla, tenemos que pagar 100 pesos como una especia de multa y en caso no tenerla, no se permite la inscripción", señaló una de las mamás inconformes.

"Están cobrando preinscripción y tienen tarifas diferentes para todos los padres, ya que de acuerdo al grado que vayan a cursar, es el monto que se le solicita al padre de familia.

"De preinscripción están pidiendo 850 pesos, mientras que de primero a tercero la cuota es de 700 pesos y de cuarto a sexto es de 500 pesos, además de que cobran los exámenes a 120 pesos de todo el año", refirió otra mamá inconforme.

"También nos cobran el mantenimiento a los climas, siendo de 900 por salón, por lo que de los 10 salones son nueve mil pesos", refirió otra mamá inconforme.

Las madres pidieron el anonimato ante el temor de que sus hijos tengan represalias, ya que ahora ellas están padeciendo lo que vivieron antes los padres que tuvieron a la misma directora en la colonia Loma de Barrillas.

"Queremos que venga algún representante de educación para verificar este tipo de situación que estamos viviendo en la escuela, ya que no se vale todo lo que está pasando", mencionó otra mamá.

SUFREN BULLING

Otro caso que fue señalado, fue el bulling que están pasando los alumnos sobre todo de parte de los más grandes, ya que de acuerdo a lo que refirieron algunas madres de familia, ciertos alumnos de sexto año les hacen señas con las manos, por lo que temen por su seguridad.