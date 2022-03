Denuncian presunto abuso policial; usurpan funciones de tránsito

De acuerdo a la queja de los agraviados, los uniformados que viajaban en la patrulla 22-2908, los detuvieron en la colonia Villas del Sur, con la razón de que la motocicleta en la que circulaban no tenía placas, lo cual resultó ser falso.

Posteriormente, uno de los oficiales les solicitó documentos, sin embargo, estos se negaron, justificando que no tenían por qué hacerlo, ya que no son agentes viales y no son sus funciones, generando la molestia de los policías, quienes les respondieron a empujones.

Al lugar también acudió personal de tránsito en una patrulla vial, pero al no detectar flagrancia alguna ni situación que proceder, se retiraron.

Noticia Relacionada Convalece motociclista accidentado en Cosoleacaque

"A final de cuenta el policía dijo que ahí quedaba, como un asunto de varones", comentó uno de los ciudadanos afectados, de quienes se espera su formal denuncia para que se proceda contra el presunto abuso de autoridad del servidor público.