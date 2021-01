Denuncian nepotismo en Jurisdicción Sanitaria número XI de Coatzacoalcos

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número XI de Coatzacoalcos denunciaron nepotismo por parte Paola Elena Villicaña Vázquez, jefa de Gestión y Control de Recursos, al colocar a su prima como responsable de Recursos Humanos, rescindiendo de sus contratos a 20 empleados eventuales el pasado 31 de diciembre.

A las oficinas del Corporativo Imagen del Golfo acudieron los afectados para solicitar la intervención del Secretario de Salud Pública de Veracruz, Roberto Ramos Alor, para que atienda a los empleados que sin previo aviso y justificación fueron despedidos e incluso a 10 de ellos sin pagarles aguinaldo y su última quincena de diciembre.

SEÑALAN NEPOTISMO

Los afectados expusieron que Paola Elena Villicaña Vázquez, colocó a su prima, Mayra Alejandra Gómez Vázquez, como coordinadora de Recursos Humanos, removiendo del área a Irving Estrada Ballesteros quien llevaba siete años en este cargo.

Agregaron que tiene un chófer personal dado de alta en nómina federal como polivalente, y su función debería ser el dar mantenimiento a los centros de salud, pero este solo se limita a trasladarla.

" Esta administradora cuando llegó quitó gente con experiencia en diversos puestos y puso personal afín a ella, como es el caso de la coordinación de Recursos Humanos a su prima la Lic. Mayra Alejandra Gómez Vázquez y acuñados en las coordinaciones de Recursos Materiales y Servicios Generales, nuevamente gente que desconoce de trabajo y no cumple el perfil requerido para llevar estas coordinaciones", dijo Evelina Rodríguez Reyes, quién se desempeñaba como promotora de Salud en el Centro de Salud en la Comunidad el Chapo desde el año pasado.

EL PROBLEMA SOLO PERSISTE EN COATZACOALCOS

Rodríguez Reyes indicó que la cancelación solo se está presentando en Coatzacoalcos, aun cuando en las oficinas de salud en la ciudad de Xalapa les indicaron que su contrato si continuaría.

Los trabajadores mostraron un correo electrónico enviado por parte de Silvia de la Fuente Morales, asistente Particular de la Dirección Pública en Xalapa, en el que se indica que no hay bajas hasta el momento a menos que sea fuente de financiamiento ramo 12, sin embargo, estás indicaciones no son respetadas en la Jurisdicción Sanitaria número XI.

" En diciembre también nos dijo nuestro coordinador que todos teníamos continuidad, y aquí nos dicen que no y nos eliminan de todos los grupos de información, con el argumento de que ya no hay recursos", agregó.

Dentro de los despidos hay trabajadores de áreas como promotores de salud, doctores, brigadistas, polivalentes, que llevaban hasta siete años manteniendo vigentes sus contratos mismos que son renovados cada cuatro meses y que se mantienen de recursos federales.

El personal despedido estuvo trabajando activamente en tiempos de pandemia, realizando las labores de promoción a la salud, haciendo visitas domiciliarias, arriesgando su integridad e inclusive hubo una promotora que se contagió de covid-19.

PIDEN INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD.

Por todo lo anterior los servidores de salud pudieron a Ramos Alor su intervención, asegurando que no cuentan con el respaldo del jefe de la dependencia el doctor Gerardo Bajonero Saavedra, mientras que Paola Elena Villacaña Vázquez continúa incurriendo en despidos injustificados, reteniendo presupuesto, retrasando el pago salarial al personal de contrato y actualmente se mantienen en la negativa de renovarlos.

Actualmente los empleados ya fueron eliminados del reloj checador de entradas y salidas, situación que les preocupa porque en Xalapa todavía aparecen como contratados.

Testimonios

"Mi contrato era estatal, regularmente soy de los que siempre tenía continuidad terminando el año y también me hicieron presentarme para pagarme la última quincena de diciembre y se me informó que mi contrató ya no tenía continuidad por falta de presupuesto, creemos que el secretario de salud no está enterado de esto"

ADIB ATHIE BLANCO

MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD NUEVO TEAPA.

" El problema sólo es aquí en Coatzacoalcos, yo fui a Xalapa al área de salud pública y la encargada, la licenciada Baltazar me notificó que desde diciembre del año pasado se había avisado a la jurisdicción que teníamos contrato porque ya estaba el presupuesto destinado y aquí nos están diciendo que no hay presupuesto para nosotros y la persona que están proponiendo por mí es familiar de ella"

PROMOTOR DE SALUD

" El tipo de contrato que tengo es de polivalente igual me dijeron que el 31 de diciembre terminaba mi contrato que ya no me lo iban a renovar por falta de recursos pero todos sabemos que ya hay un presupuesto destinado. La indicación en Xalapa es seguir trabajando y aquí ya no"

Uziel Ascencio Jiménez

Polivalente

" Queremos saber de qué protección se basa la administradora para hacer ese tipo de cosas... tal parece que el jefe de la jurisdicción sanitaria no manda ahí, porque se supone que el debió haber firmado, ella no puede meterse con nuestros contratos"

Alberto Cruz Arres

Promotor de Salud

" La administradora y la de recursos humanos son primas directas y por eso removieron a las personas que se encontraba como responsable, yo tuve la oportunidad de ir a Xalapa ahí me dijeron que podíamos seguir contratando excepto si uno de nosotros renunciaba y eso no está pasando"

Diego de Jesús López Salir

Promotor de Salud de INSABI

LISTADO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS:

DR. ADIB ATHIE BLANCO C.S. NUEVO TEAPA

DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ C.S. MECAYAPAN

PROMOTORA SERVICIOS AMIGABLES ADOLESCENTES: PSIC. SANDRA ISABEL CARDENAS DELGADO C.S. TACOTENO

PROMOTOR BRIGADAS CARDIOMETABOLICAS: LIC. OZIEL VENTURA SANCHEZ, JURISDICCION SANITARIA XI

PROMOTORA BRIGADAS CARDIOMETABOLICAS: CLAUDIA GARCÍA HERNÁNDEZ, JURISDICCION SANITARIA XI

ADMINISTRATIVO: KENIA MARTINEZ RODRIGUEZ, JURISDICCION SANITARIA XI

POLIVALENTE: UZIEL ASCENSIO JIMENEZ, JURISDICCION SANITARIA XI

POLIVALENTE: LEOBARDO ESTEBAN MARTINEZ, JURISDICCION SANITARIA XI

PROMOTORA SALUD REPRODUCTIVA: KARINA MARTINEZ VEGA C.S. MINATITLAN

PROMOTORA SALUD REPRODUCTIVA: MA. LUISA TRUJILLO MALDONADO. C.S. MINATITLAN

MAS 10 PROMOTORES INSABI CUYOS NOMBRES APARECEN EN LAS IMAGE