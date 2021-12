Denuncian fraude en la ITSA; alumna ofreció pasar inglés a cambio de un pago

Una ex estudiante del Instituto tecnológico superior de Acayucan ( ITSA ) habría defraudado a un centenar de alumnos del mismo plantel con la entrega de constancias falsas que acreditan el pase de la materia de inglés, una opción académica que los mismos deben presentar para obtener su título.

Los estudiantes pueden estudiar la materia de inglés a través de los diplomados que se ofrecen dentro del plantel o fuera de ella, siempre y cuando quien las haya impartido tenga el certificado y reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de educación pública (SEP).

Noticia Relacionada Red Universal de Promotores de Derechos Humanos habría estafado a porteños

La ex estudiante ofreció el pase de la materia de inglés sin cursarlo y entregar un certificado con validez oficial. Sin embargo al final entrego uno que no está reconocido por la SEP, por lo que cerca de medio centenar de alumnos no pudieron acreditar la materia y tuvieron que recursarla.

La acusada cobró 1900 pesos por alumno según la denuncia interpuesta.

La supuesta defraudadora concluyó sus estudios superiores en julio pasado, y desde entonces no ha vuelto a retornar al plantel.

La dirección del ITSA, a cargo del doctor Nefi David Pava Chipol se deslindó de este fraude, invitando a los alumnos a cursar inglés en centros certificados que esten dentro del marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), y al mismo tiempo, cerciorarse que cumpla con todos los lineamientos necesarios para obtener el certificado de competencias de nivel B1 de inglés.