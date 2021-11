Denuncian arbitrariedades de SSP durante operativos en Malecón de Coatzacoalcos

Geronimo Zárate Rodríguez Coordinador Regional del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal, expuso haber sido víctima de las agresiones y prepotencia de los elementos de la Policía Vial, quienes detuvieron una de sus unidades y aún cuando no ameritaba arrastre fue llevada a un corralón particular.

El afectado detalló que la empresa Gatza les cobró la cantidad de 3 mil 600 pesos por el arrastre y un día de corralón de un taxi Nissan Tsuru, lo que se les hizo algo exagerado pues lo máximo que han pagado es de 631 pesos.

Y aunque solicitaron que otra empresa se encargara del arrastre, los elementos le dijeron que por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado trabajaban directamente con Grúas Gatza.

"Todas las demás grúas cobran alrededor de 550 y 70 pesos por corralón, pero estas grúas cobran 3 mil 600 pesos, asaltan a las personas y sí no se defiendes, la vez pasada asaltaron a un compañero con 10 mil pesos por dos días, la misma grúa", denunció.

Por su parte Eulalia Martínez Pino Secretaria General de la Unión de Trabajadores "Miguel Alemán Velazco", responsabilizó a los dueños de la empresa Gatza y al titular de la SSP Hugo Gutierrez, en caso de que les llegue a pasar algo tras realizar dichas acusaciones.

"La verdad si estamos muy preocupados, tenemos mucho miedo, pero no por miedo no vamos a levantar la voz, porque no es justo la situación que estamos viviendo, si nos llegara a pasar algo, a mi, a mi familia o algún compañero del grupo, hacemos responsable al Secretario de Seguridad Pública y al dueño de la empresa Gatza", dijo.

Los inconformes piden que están situación no siga presentándose, por lo que están efectuando la recolección de firmas para hacerlas llegar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y esté esterado de las arbitrariedades que comente la SSP en el estado de Veracruz.