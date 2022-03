Denuncian anomalía en Universidad siglo XXI de Las Choapas

Explicaron que tienen que cubrir pagos indebidos, ya que les exigen volver a pagar a pesar que ya lo hicieron y cuentan con los comprobantes correspondientes.

También, precisaron que los maestros no tienen el perfil para ofrecer las clases, debido que en muchas ocasiones el catedrático no sabe que responder cuando se le pregunta sobre diversos temas de la carrera.

Incluso, uno de esos maestros asignados, los puso a cargar bultos de alimentos, sin explicar la finalidad que esa actividad tenia para su preparación académica.

Los inconformes solicitaron: "En este sentido exigimos la destitución de maestros que no cumplan el perfil de nuestra digna carrera. Exigimos nuestro derecho a recibir educación de calidad, exigimos que las clases nos las impartan Médicos Veterinarios".

"En resumen exigimos Médicos Veterinarios para nuestra formación, en estos dos fines de semana que llevamos no han sido capaces de arreglar los problemas internos, están faltos de maestros y los que nos ponen no son de nuestra carrera, muchos de nosotros venimos de lejos y nos genera un gasto, por lo que no es justo que ni siquiera estemos llevando la currícula completa."