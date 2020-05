Denuncian a maestro del Tec de Mina por ofertar 'moches' en 1,500 pesos

A través de redes sociales se ha expuesto una denuncia pública en contra de un maestro del Instituto Tecnológico de Minatitlán que, "por la pandemia" está ofertando el pase de su materia por la cantidad de 1 mil 500 pesos, 500 menos de lo habitual.

Tal es lo que se comenta en grupo, en donde se muestra la siguiente notificación: "Oigan los que llevan materia con el ingeniero (nombre cubierto) y ya se comunicó conmigo me dijo que va a estar en 1500 los que quieran pagar y los que no van a hacer un trabajo final pero me comentó que va a estar muy pesado entonces pues para que ella (ya) sepan".

En su exposición, un padre de familia señala que a pesar de la contingencia, el maestro ha citado a los alumnos para pedirles dicha cantidad de dinero, "ya que su precio es de $2,000, pero según $1500 por pandemia". Y quien no pueda pagar tendrá que someterse a un examen presencial.

"Como padre de familia se me hace una injusticia y poca ética profesional hacia su profesión, queriendo lucrar a costillas de los demás..." inscribió la persona denunciante.