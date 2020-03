A pesar de denuncia, continúa saneamiento al basurero de Allende

Tras la denuncia presentada por el abogado panista Moisés Zarco Lacunza, para suspender el depósito de basura en Villa Allende, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, señaló que desde hace 25 años nunca se dio saneamiento al vertedero, acciones que ya se realizan en la actual administración, pues no hay una opción para un relleno sanitario.

"Es muy lamentable que ocurra este hecho, pero como autoridad hemos seguido trabajando en cómo buscar un esquema que nos ayude, yo invitaría a esta persona a que no nada más vea esa parte, sino que vea lo que estamos haciendo, que vea lo que estamos realizando, ya no estamos permitiendo que se generen en abundancia esos lixiviados", señaló Carranza Rosaldo.

El presidente municipal resaltó que a pesar de la situación en Villa Allende, gracias al programa de separación de residuos sólidos urbanos se redujo la cantidad de toneladas de basuras depositadas, además de que el saneamiento frena el avance de la contaminación que nunca se re hizo en anteriores administraciones.

"Son tareas que estamos haciendo por controlarlo, ya lo que está dañado por 25 años eso difícilmente lo vamos a poder remediar de la noche a la mañana, pero sí buscar un control efectivo, que es lo que estamos haciendo, está detrás de nosotros Sedema y Semarnat, hemos hecho esa buena labor... De manera responsable seguiremos buscando esquemas que nos conlleve a tener una mejor disposición, por eso no nada más es amparo por amparo, sino buscar cómo sí podemos entre todos", mencionó el alcalde.

Víctor Carranza añadió que en caso de buscar opciones fuera de Veracruz para el depósito de basura, se tendrá que realizar en caso de que las autoridades ambientales o juez determinen que no se puede hacer en Villa Allende, sin embargo, ante la falta de un relleno sanitario, el saneamiento y la separación de residuos son opciones para minimizar un impacto ambiental.

"Todos y hasta él ahí están depositando la basura, y si no consideramos esa parte de conciencia no estamos haciendo nada... aquí yo soy ciudadano que tengo una posición en la cual estoy actuando, no he sido un ciudadano que ´se ha estado durmiendo en sus laureles´ y he estado aprovechando lo que hacen los demás, eso es lo triste de la historia de Coatzacoalcos, porque Coatzacoalcos no merece estar como estamos", puntualizó Víctor Carranza.