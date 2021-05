denme_la_oportunidad_de_servir_y_hacerlo_bien:_cheva

Yo soy Eusebia Cortés Pérez, pero todo mundo me conoce como Cheva. Soy una mujer de palabra, una mujer de trabajo, pero sobre todo, una mujer de retos y mi reto es seguir sirviendo a Coatzacoalcos, mi reto es darle la transformación que tanta falta le hace, les dijo a los presentes en esta reunión vecinal.

PUBLICIDAD

"Hoy humildemente les pido que cerremos filas, 3 de 3 este 6 de Junio. Amado Cruz Malpica para la Presidencia Municipal, Tania Cruz Santos para la Diputación Federal y Cheva Cortés Pérez, para la diputación local. Estoy segura que vamos a triunfar y vamos a seguir haciendo historia con su ayuda", subrayó.

Noticia Relacionada Propone Crivelli crear mercado al sur de Orizaba

Sumamente emocionada la candidata de la Coalición "Juntos haremos historia en Veracruz" a la Diputación Local por el Distrito XXIX, externó: "Juntos vamos a reconstruir a Coatzacoalcos, lo vamos a rescatar, ya tenemos en nuestro poder a Coatzacoalcos y al país y se están dando resultados y el que no lo quiera ver es porque no le conviene", puntualizó.

Y en clara alusión a los partidos opositores aseveró: "Aquellos andan nerviositos y desesperados, ahora vienen y nos dicen perdónenme los fregué 80 años pero ya no lo vuelvo a hacer, pero ni yo ni ustedes les creemos. ¿Verdad que ya no les creemos?", los interrogó a los que los asistentes gritaron "No, no, ya no les creemos".

PUBLICIDAD

Y prosiguió: Con el gobierno de la Cuarta Transformación ahora se están dando los recursos a los más necesitados, a los adultos mayores, a los estudiantes, a los campesinos, a los proyectos, ahí vamos, poco a poco y por eso están desesperados, porque a ellos se les acabaron los privilegios que tenían.

"Por eso es que necesitamos estar juntos y unidos, pero convencidos de que sí podemos hacerlo, de que sí lo vamos a lograr, que sí vamos hacer la historia verdadera del cambio verdadero de nuestro país, nuestro estado y de Coatzacoalcos, Viva Morena", dijo al final de su discurso la candidata a la diputación local por el Distrito XXIX.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD