Demandan atención básica en la UMF número 57 de Jáltipan

Señalan que en esta unidad familiar batallan mucho ya que no hay suficiente personal médico, lo que ocasiona la falta de atención en el área de urgencias por las noches o los fines de semana, además que cuando un médico toma sus vacaciones no hay quien lo sustituya y se hace cargo el médico del otro consultorio, quien no se da abasto con sus pacientes.

Destacan que otra problemática Es la falta de medicamentos, lo que afecta a aquellos pacientes que llevan un control médico o los que acuden por una nueva enfermedad o urgencia.

Señalaron que asimismo la clínica 57 en muchas ocasiones no cuenta con el servicio de ambulancia, por lo que los derechohabientes tienen que sufragar los gastos para trasladarse a hospitales de la zona, para una mejor atención médica.

Señalaron que estas carencias y varias más serán incluidas en un escrito que presentarán ante la directora de la clínica y ante el subdelegado del IMSS en esta zona sur para su resolución, pues no pueden seguir con estas deficiencias en el servicio.