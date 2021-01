Demanda de oxígeno 'asfixia' a tiendas de Coatza; sin tanques hasta marzo

El nuevo rebrote de Covid-19 y los dos mil 835 casos acumulados en Coatzacoalcos, han generado nuevamente la demanda de tanques de oxígeno provocando un desabasto en la ciudad.

Francisco García, gerente de Ortoflex, indicó que desde la semana pasada se agotaron los tanques de 680 litros, mismos que tenían un costo de 8 mil pesos, además de que aumentó la venta de equipos de respiración.

"Los tanques de oxígeno con los que contábamos tenían dos meses de stock y se llevaron de golpe todos, hubo un cliente que en un día se llevó cinco de 680 litros que sirven de traslado y alcanza para dos días dependiendo la frecuencia en el uso", detalló.

Indicó que se espera que los proveedores surtan nuevamente a la tienda hasta marzo, ya que la demanda a nivel nacional es demasiada.

"Nos van a surtir hasta la primera semana de marzo o si bien nos va a finales de febrero, están completamente agotados, lo único que se puede hacer en otros lados es que las personas cuenten con el tanque y en Oximedi, ahí les rellenan el tanque", dijo.

En lugares como Praxair, donde los costos son accesibles también están agotados y la lista de espera es de aproximadamente 10 personas.

HASTA 6 MIL PESOS POR UN TANQUE

En entrevista para Diario del Istmo, Devora Flores, encargada del área médica de la empresa Infra del Sur, indicó que hasta este momento cuentan con tanques, sin embargo, el contrato cuesta más de seis mil pesos, precio que en ocasiones las familias no pueden costear.

Detalló que para adquirir un tanque de debe dejar 4 mil 500 pesos de garantía, la renta mensual es de 500 pesos, la carga de oxígeno es de 899.50, los accesorios para utilizarlo es de 186 pesos.

Además se debe contar con los siguientes requisitos: copia de la credencial del paciente, copia de la identificación responsable, comprobante de domicilio, y la receta médica con dosis oxígeno, de lo contrario no se puede proporcionar el servicio.

FAMILIARES DESESPERADOS BUSCAN EN INTERNET

Desde este fin de semana, familiares de pacientes han mostrado su desesperación en conseguir estos tanques que incluso venden en precios exorbitantes.

En redes sociales solicitan información para adquirir uno, sin importar el precio o la distancia, con tal de salvar la vida de su ser querido, ya que la búsqueda es ardua.

En los últimos días la plataforma de 'Mercado Libre' se ha convertido en una de las principales fuentes para conseguirlos. Actualmente llega a arrojar al menos 2 mil 674 resultados con precios variados, desde los 5 mil 400 pesos.

Su costo se incrementó más de un 125%, un tanque de 680 litros costaba 4 mil pesos a finales del 2019, en junio del 2020 su precio se elevó a hasta 9 mil pesos.

El aumento en la demanda y el costo se debe a que los proveedores están trabajando a su máxima capacidad de fabricación.

Para los especialistas médicos, el tanque de oxígeno debería ser vendido solo con receta médica, pues en teoría es medicinal, sin embargo dicha situación no ocurre pues su venta no está legislada, por lo que es libre y no hay un control, lo que a la larga podría traer problemas de salud a los pacientes.