"El diputado electo sigue delicado pero está mejorando, siendo atendido por el Sector Salud, cuando tenga más información al respecto, les hago llegar más información. Muchas gracias", fue el mensaje difundido en el grupo de What´s App habilitado para los comunicados de Sergio Guzmán durante su campaña.

Fue el pasado 4 de agosto cuando Guzmán Ricárdez confirmó su contagio, siendo a través de su cuenta oficial de Facebook en la que señaló que se encontraba hospitalizado y aislado.

El diputado local electo por el distrito rural de Coatzacoalcos, Sergio Guzmán Ricárdez, dio positivo a Covid-19, por lo cual se encuentra hospitalizado.

El también exalcalde de Agua Dulce confirmó la noticia al mediodía de este miércoles a través de su cuenta oficial de Facebook ´Sergio Guzmán Ricárdez´.

"Amigas y amigos, ustedes me conocen, soy un hombre fuerte y siempre he puesto todo en manos de Dios, para evitar mayores complicaciones por el Covid-19 he decidido hospitalizarme, estoy respaldado de grandes especialistas. Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo y los mantendré al tanto de mi evolución", mencionó en ese momento.

En un inicio Sergio Guzmán fue internado en el Hospital Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos, pero a los pocos días se trasladó a un hospital público en la capital del estado.