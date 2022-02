Del diálogo al zafarrancho, Policías de Coatzacoalcos detienen a ex interino

En medio de un diálogo que sostenían elementos de la Policía Municipal con el director de la corporación Luis Enrique Barrios Ríos, para exigir el pago de prestaciones y que se les devuelvan sus armas, fue detenido Jorge Quijano quien estuvo por un tiempo como encargado interino de la PM.



Los uniformados señalaron haber recibido un mal trato por parte de esta persona, por lo que en plena reunión con el mando policial armaron tremendo "zafarrancho" lo sacaron a empujones, mientras que Jorge Quijano trataba de escabullirse de los policías con golpes y manotazos, sin embargo fue sometido, lo subieron a una patrulla y lo trasladaron a la cárcel preventiva de Palma Sola por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.



No obstante, Quijano Ríos en su afán de defenderse golpeó a un elemento de un codazo en la cara, lo que provocó que los compañeros se fueran sobre él a golpes., Los uniformados aseguraron que antes de que Ríos Barrios llegara como director, Jorge Javier Quijano los humillaba, insultaba y sobajaba.



"Los humilló, los sobajó y les decía a los compañeros que ellos no tenían porque estar en la corporación, los compañeros tenemos necesidades, no nos quieren dar permisos, no nos quieren dar nada, Jorge Quijano no tiene nada aquí, no es el comandante de la policía, estuvo de manera interina, humillaba a los compañeros, estuvo como dos semanas, son personas que no conocemos, desafortunadamente hubo una agresión", expresó uno de los uniformados.



Por su parte el Director de la Policia Municipal Luis Enrique Barrios Ríos dijo en en entrevista que los uniformados no cuenta con la Licencia Colectiva (LOC), por lo que no pueden portar un arma y tendrán que ser tramitadas para no incurrir en ninguna falta.



"Estos reclamos que hacen son de hace 3 años y es algo que nosotros venimos a componer y lo vamos a componer desde ya, no tienen la licencia colectiva, si tu sales armado y no tienen LOC estar portando ilegalmente un arma, es un delito", explicó.



Tras la detención de Jorge Quijanos, Luis Enrique Barios Ríos apuntó que llegó para colaborar en las estrategias de la Policía Municipal, sin embargo fue señaló de humillar a los uniformados.



"Quijano viene a colaborar con nosotros, él viene en las partes estratégicas y esas cosas, le estaban pegando y es algo que también vamos a aclarar, hay gente aquí que les dicen que los estaba molestando", dijo.



A través de un comunicado la autoridad municipal indicio que los elementos de la cooperación policiaca portarán armas hasta que cuenten con los permisos.