Ya hay fecha para segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 para adultos mayores

Del 3 al 6 de mayo, se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sinovac contra Covid-19 para las personas de 60 años y más del municipio de Coatzacoalcos, informó el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara quien destacó que contarán con 30 mil dosis disponibles para la población.

"Va a empezar el día 3 de mayo, 4, 5 y 6 de mayo en los siete módulos de vacunación. Es importante llevar el comprobante de que recibieron la primera dosis. Se le pide a la gente que no suspenda ningún tratamiento médico y vayan desayunados", comentó.

En caso de no contar con el comprobante de vacunación, podrán llevar su identificación oficial del INE o CURP.

Los módulos de vacunación serán los mismos que se colocaron para la aplicación de la primera dosis, es por ello que se encontrarán en las instalaciones del ITESCO, la Expo Feria de Coatzacoalcos, la Unidad Deportiva ´La Alameda´, la Unidad Deportiva ´Margarita Maza de Juárez´, Escuela Secundaria General 3, en el domo de Villa Allende ubicada sobre la avenida Lerdo de Tejada, sin número en la colonia Centro, y en el gimnasio popular de la congregación de Mundo Nuevo, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, sin número en la colonia Centro.

En esta ocasión, las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna, recibirán un mensaje en sus teléfonos celulares, en el que se les informará el día que recibirán la segunda dosis y se les recomendará un horario para evitar aglomeraciones.

"Podremos atenderlos a todos, incluyendo a los que por inmovilidad no pueden llegar a los módulos de vacunación, nosotros los iremos a atender a sus casas", indicó.

Respecto a la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación, el cual corresponderá a las personas de 50 a 60 años, reveló que comenzará su aplicación en la siguiente semana en los municipios de Poza Rica, Boca del Río y Xalapa.

Por último, aseguró que los habitantes de Coatzacoalcos que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, no podrán aplicársela del 3 al 6 de mayo, debido a que es únicamente para los que requieren la segunda dosis, no obstante podrán recibirla cuando se asignen las fechas para la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación.