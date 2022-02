Deja FC sin patrullas a Sayula de Alemán

Ciudadanos de la calle Miguel Hidalgo sur en Sayula de Alemán, tuvieron que esperar dos horas para que una unidad de la Fuerza civil, corporación que tiene a su cargo la prevención del delito, llegara a un auxilio que se le había pedido.

La respuesta de la radio operadora de la sub coordinación de la fuerza civil adscrita a Sayula de Alemán, era que no había patrullas. Y si, efectivamente, un oficial al llegar al sitio del auxilio señaló que no se encontraban cerca, que tuvieron que venir desde Jesús Carranza pues las unidades que atienden al municipio de Sayula de Alemán, también lo hacen para el municipio carranceño y para el de San Juan Evangelista.