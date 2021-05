declina_candidato_del_pes_en_las_choapas_y_se_une_al_pri

El ingeniero como es conocido dijo que la declinación que se dio fue consensuada con sus equipo de trabajo, admitió que solo apoyara al empresario Jesús Uribe solo por su persona, no por los partidos, incluso señaló que las prerrogativas fueron muy pocas, para una campaña tan grande que se realizó y que prácticamente el PES no apoyo como se esperaba.

Por tal motivo la candidata a diputada local por distrito 30 por el PES, Liliana Velilla Muñoz, expresa su sentir por la declinación de Heliodoro Medrano González, a quien calificó como traidor, "me tomó por sorpresa, cuando se habló con él me dijo que venía por convicción, sabía que no había muchos recursos, nunca pensé que este señor iba hacer esto, se le dio toda la confianza y la traicionó", dijo la también secretaria general de este partido a nivel estatal.

PARTIDO VERDE DECLINA ANTE LA ALIANZA

Este viernes por la mañana Adela Núñez Ramos junto a los demás integrantes de la estructura del Partido Verde Ecologista de Las Choapas, declinaron de igual forma ante la candidatura para alcalde de Jesús Uribe y con la misma declaraciones que realizará el candidato del PES, comunicaron que se retiraban de la alianza con Morena y PT, para apoyar a la persona al empresario Chuco Uribe.

Como calca las dos conferencias de prensa señalaron lo mismo las declinaciones a favor del abanderado de la Alianza eran porque tenía mejores ideas, mejor liderazgo y que compartían los mismos ´ideales´ para mejorar Las Choapas.

En plena conclusión de campañas se dan estas declinaciones en donde las redes sociales no se hicieron esperar las reacciones, señalando de traidores y corruptos a estos personajes que a decir de la misma candidata a diputada por el PES, todo fue planeado desde antes de las campañas.

