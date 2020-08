Deben sancionar a quien desacate medidas de contingencia: Phinder

La Federación debe modificar su estrategia de combate al Covid-19, pues ante los más de 60 mil decesos es necesario pasar del exhorto a la sanción, ya que durante cinco meses de emergencia sanitaria la política de contención no funcionó, aseveró Alfredo Phinder Villalón, médico e integrante del colectivo ´Todos Unidos por Coatza´.

"Lo que hay que hacer establecer políticas públicas claras y precisas, ¿cómo? (Con) sanciones, porque de otra manera, la verdad, invitaciones hay, pero no hay sanciones para el que viola estas políticas públicas que es en beneficio de todos nosotros, a lo mejor me calificarán de extremistas, pero yo creo que en este momento de la pandemia debemos actuar de esta manera: de manera extrema", advirtió el reconocido médico porteño.

Hasta el corte del domingo 23 de agosto proporcionado por Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Coatzacoalcos acumuló mil 713 casos positivos de Coronavirus, así como 375 defunciones y 108 casos sospechosos, lo que coloca al municipio como el segundo lugar a nivel estatal y la mantiene en semáforo naranja, es decir, continúa el riesgo.

"(Con el semáforo naranja) empieza a verse que disminuyen el número de internados... estuvimos en una tasa del 24.9% de letalidad, actualmente estamos en 21.9%, pero llegamos a estar casi en el 20% de letalidad, ¿qué ha pasado? Ha habido señales equívocas de que salgan y que se acabó la cuarentena, aquí lo que debemos identificar muy bien es que una pandemia tiene varias fases", recalcó Phinder Villalón.

El médico indicó que es en la fase de contención en la que se encuentra la primera falla de la estrategia de salud federal, ya que no se establecieron cercos en los aeropuertos.

"Así comenzó la historia, no hubo esa contención en los aeropuertos, lo que se buscó desde un inicio fue la fase de mitigación; la mitigación se buscaba lo que se pretende ahorita: aplanar la curva, que no se disparar esto tan rápido como se sigue disparando... era para tener disponibilidad de camas y no fue así, por eso se crearon varios centros hospitalarios auxiliares", puntualizó Alfredo Phinder.