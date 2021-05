De manera arbitraria OPLE pretende tumbar mi candidatura: Martín Gracia

El OPLE emplazo al partido Fuerza por México a presentar y registrar a su nueva candidata de la cual hasta este momento se desconoce oficialmente su nombre.

Ante ese "bazucazo" del OPLE a su creciente campaña el abogado Martin Gracia, apuntó: "No bajare la guardia, y luchare hasta el final, no me detendré y lucharé hasta las últimas consecuencias, ya que asegura que con esta decisión del OPLE, se le están violando sus derechos ciudadanos, ya que fue el mismo OPLE, quien le expidió su constancia como candidato.

"Como abogado y conocedor del tema, y porque la ciudadanía lo está demandando, lucharemos con los recursos legales ante el OPLE y no nos dejaremos", aseguró Martin Gracia

"Minatitlán es el principal motivo para luchar legalmente ante una acción pueril y arbitraria del órgano que debería ser garante de la certeza electoral en bien de Veracruz", finalizó diciendo Martín Gracia Vázquez.

