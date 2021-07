De Coatza, el joven con mayor calificación en examen de UV

Originario del municipio de Coatzacoalcos, el joven es egresado del colegio Anglo Mexicano donde sus profesores lo asesoraron a través de las clases en línea, toda vez que la contingencia sanitaria no fue impedimento para su preparación.

PUBLICIDAD

"Es un sentimiento que no puedo describir con palabras, es algo que se vive solo una vez y sin duda estoy muy feliz, me estuve preparando a través de las clases en línea, repasamos los conocimientos necesarios para el examen y también estuve preparándome realizando exámenes simulador, tuve un profesor que me estuvo apoyando resolviendo mis dudas y así practicar", comentó.

Noticia Relacionada Junta de Gobierno de la UV abre la convocatoria para la renovación de Rectoría

Aunque en un principio su sueño era convertirse en futbolista, entre más se acercaba el tiempo para elegir una carrera profesional su pasión estaba dividida entre medicina y arquitectura, pero al final se decidió por el ramo de la salud.

"Antes era muy futbolero y el sueño de cada niño era ser futbolista, pero a partir de una elección profesional siempre fue medicina o arquitectura, yo elegiría cualquier cosa que fuera dentro del campo de la salud, ya sea enfermería, psicología o alguna de estas opciones", expuso.

PUBLICIDAD

Pese a que la Universidad Veracruzana podría convertirse en su alma mater, Roberto aún se encuentra en la espera de los resultados de la evaluación presentada en la Universidad Autónoma de Querétaro y de acreditar la prueba analizaría el quedarse en Veracruz o partir al estado céntrico del país.

RECONOCEN A ROBERTO

PUBLICIDAD

Tras el resultado obtenido en la evaluación, el Subsecretario de Educación Media Superior Jorge Miguel Uscanga Villalva y la Diputada Federal Electa Flora Tania Cruz Santos, reconocieron al joven talento por poner en alto a Coatzacoalcos y todo el estado de Veracruz.

"Roberto, tú eres el líder positivo que necesitamos para que los jóvenes volteen a ver y que sepan que cuando se quiere se puede y nosotros como institución oficial tenemos que reconocer, pero también apoyar, queremos decirte que cuentas con nosotros", declaró Miguel Uscanga Villalva Subsecretario de Educación Media Superior.

PUBLICIDAD

Por su parte la Diputada Federal Electa Flora Tania Cruz Santos manifestó la importancia de que los jóvenes continúen preparándose a través de una carrera profesional y como claro ejemplo el estudiante Roberto Rafael Mora Alcazar.

"Son pocas las personas que logra obtener el cien por ciento de sus aciertos en una evaluación, a pesar de un año de pandemia, eso quiere decir que te esforzaste muchísimo, que a pesar de la estrategia de trabajo virtual, sin duda pusiste todo tu empeño, toda tu capacidad para no perder nada y tener el excito reflejado en una calificación", comentó.

PUBLICIDAD

Roberto Rafael todo el tiempo estuvo acompañado de su madre la señora Ana María Alcazar, quien en cada momento aplaudió el triunfo obtenido de su hijo.

CODI0630_ALUMNO01_FG

Roberto Rafael Mora Alcazar logro el cien por ciento de los aciertos del examen de admisión para la carrera de medicina en la Universidad Veracruzana (UV).

FELIPE GUZMÁN / IMAGEN DEL GOLFO

CODI0630_ALUMNO06_FG

El joven estudiante del colegio Anglo Mexicano fue reconocido por las autoridades federales y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

FELIPE GUZMÁN / IMAGEN DEL GOLFO