Dante Delgado qué onda con su carta ¿qué sugiere?

El senador Dante Delgado Rannauro, sale este martes con su carta muy elocuente con infinidades de señalamientos, reproches y en donde en nada menciona alguna sugerencia o si su partido Movimiento Ciudadano va a entrarle con una lana para ayudar al país.

El senador Dante Delgado, aunque quiso maquillar su misiva con un toque de preocupación, finalmente cayó en el golpeteo mediático que traen los opositores en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la carta enviada, su finalidad era clavar el aguijón con veneno, porque todas las líneas están carentes de todo.

México, no está ahorita para ‘el chillido’ de quienes deberían de tener sus pilas bien puestas para aportar algo bueno a este gran país; con el expresidente Felipe Calderón, hay para dar y prestar, sus noticias falsas inundan todos los días las redes sociales. Sólo en México se pueden observar a políticos oportunistas que andan como locos desacreditando y golpeandoal gobierno.La llamada oposición busca cualquier pretexto para culpar a AMLO, cuando ellos dejaron el sector salud quebrado y todo lo que tocaron está en ruinas y su principal objetivo fue privatizar y saquear todo lo que pudieron al país; por primera vez en la historia de esta nación, el gobierno no pidió préstamo y con esta medida no se endeudó más, está saliendo a flote en esta crisis mundial con sus propios recursos, apretándose el cinturón, nunca se había visto algo así.

Ahora no va a haber rescate de los grandes empresarios, con el Fobaproa tuvimos suficiente, este gobierno está empezando con la gente de abajo; la Pandemia vino a sacar lo mejor y lo peor de algunas personas, entre ellos los políticos que odian con odio jarocho, quienes quisieran que a México les fuera mal y que de paso ardiera Troya en Palacio Nacional.

Si alguien se habeneficiado con las candidaturas cuando estuvo al lado de Andrés Manuel, fue Dante Delgado Rannauro, no quedo en el olvido porque se sumó en varias campañas cuando estuvo de este lado de la izquierda; como dicen en política con tal de salir avante comen algunos hasta estiércol y eso fue lo que hizo el senador con Miguel Ángel Yunes, a quien le besos sus botas y se olvidó que este lo metió a la cárcel; con que solvencia moral califica; su carta en ningún párrafo menciona nada de su contribución y propuestas coherentes para ayudar a salir del bache que los mexicanos están pasando, su misivas mal sanas sólo busco hacerle daño a quien hoy está en la presidencia.

El pueblo de México necesita que se unan y sea más solidarios, es de muy baja calaña que en estos momentos pretenda aprovechar la tragedia para llevar agua al molino, más que una carta, estoy segura sin temor a equivocarme que al pueblo de México les hubiera gustado leer, cuantos millones va a aportar el partido MC; retribuirle a los mexicanos un poco de lo mucho que ha obtenido y sigue cayéndole, ahí sentado como senador, toda la vida política de Dante Delgado se ha construido desde las entrañas del pueblo, saltando como buen grillo que es, por eso, si todavía le queda un poquito de dignidad y vergüenza, saque algunos millonesde los que tiene almacenados y ayude a suprójimo.

Qué bonito hubiera sido leer que Dante Delgado, hacía una buena propuesta para ayudar a salir adelante a este país, porque el señor toda su vida ha vivido de la política a través de los partidos que lo han cobijado; los mexicanos no quieren oír lamentos de ‘la llorona’,necesita quequienes como usted que comanda un partido les diga con cuanto van a contribuir su partido, la oposición solo está pendiente de su conveniencia. Hoy vamos a saber quien si apoquino y quien se hizo como ‘Tío lolo’.

Dante Delgado no dijo nada, selló sus labios ante la toma de pelo del Gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien en plena contingencia pidió un préstamo para la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19, mismo que fue cachado en la maroma, ya que la empresa que se su pone le vendería las pruebas, no existe,dejando una deuda millonaria en ese Estado.

El INE, en el 2020, otorgó 5 mil 239 millones de pesos para los partidos, más que el año pasado, dentro de este financiamiento se tiene contemplado 149 millones de pesos para liderazgo de mujeres.

Movimiento de regeneración Nacional (Morena)recibió Mil 717 millones 916 mil pesos; Partido Acción Nacional (PAN) 950 millones 407 mil pesos; Partido Revolucionario Institucional (PRI) 896 millones 97 mil pesos; Partido Revolución Democrática (PRD) 445 millones 747 mil pesos; Partido del Trabajo (PT), 391 millones 623 mil pesos; todos estos vividores del pueblo si quisieran se pondrían a mano en estos momentos de crisis con el pueblo de México donde el 60% de la población vive en pobreza extrema.

El partido Movimiento Ciudadano recibió la nada despreciable cantidad de 411 millones, 119 mil pesos; no es cualquier cosa y este monto es de éste año y todos los demás años de Hidalgo, ¿Para qué bolsa se fueron?; porque para las campañas está difícil, conozco a varios que fueron candidatos del MC y no les daba Dante Alfonso, ni para las aguas, por el contrario el que quisiera entrarle, terminaba poniendo como las gallinas; por eso, que cachaza del senador con su sopa de letras lanzada este martes; Delgado Rannauro, si tanto le carcome la preocupación que ayude a los comerciantes de Córdoba, que buena falta le hace una donación.Pero este cañón que lo haga, antes se seca el mar, para que algún político saque de su billetera dinero acumulado a lo largo de su reinado, el dinero lo guardan a piedra y lodo; la carta del senador Dante Delgado, quiero pensar que fue escrita, por salud y prescripción médica, sacar la rabia, frustración y malquerencia, lo pudo llevar a sanar la ira acumulada.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com