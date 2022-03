"Cuevas" disfuncionales juzgados de lo familiar: Abogados de Coatzacoalcos

Abogados de Coatzacoalcos aseguran que los juzgados de lo familiar siguen siendo unas "cuevas", disfuncionales, carentes de recursos humanos y sin adaptarse a las nuevas necesidades.

El presidente de la Barra de Abogados Homero Gutierrez Melchor, declaró que tras el cierre de los juzgados familiares décimo cuarto y décimo sexto, la actividad de los litigantes se ha visto afectada, ante el rezago y la resolución de los casos.

"Los juzgados no se han adecuado a las necesidades de la situación, siguen siendo unas cuevas disfuncionales, muy mala administración del recurso humano y pereza de muchos oficiales de mesa. La actividad no se ha recuperado, sin duda hay muchísimo rezago y eso afecta no solo a los abogados, al mismo tiempo a los clientes", declaró.

Gutiérrez Melchor expuso que los asuntos más frecuentes son alimentos, guarda y custodia de menores, divorcios, sucesiones, sin embargo se han visto afectados por el burocratismo, la corruptela, falta de preparación, buen oficio y responsabilidad en los juzgados.

"Aunque no hay una estadística al día, menos confiable con el cierre de 2 juzgados de lo familiar, han saturado a los dos que quedan en Coatzacoalcos, lo que impacta y hace una ficción la justicia pronta y expedita", expresó.

Cuestionado sobre la incidencia delictiva en donde algunos profesionales del derecho han sido víctimas, el entrevistado comentó que lamentablemente muchos de sus compañeros han sido amenazados y extorsionados.

"Sin la menor duda que casi todos los abogados somos victimas de extorsión, robos, asaltos por la delincuencia oficial y la reconocida por la sociedad, tolerada o protegida por los cuerpos de seguridad pública que no hacen su trabajo con responsabilidad", finalizó.