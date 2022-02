cubano_y_nanchiteca_llegan_al_altar_tras_enamorarse_por_facebook

Este 14 de febrero en las bodas colectivas del municipio, Dany de 27 años de edad y Milena de 40 años, ante los ojos de todos los asistentes demostraron que el amor no tiene edad, las redes sociales los acercaron y compartieron su historia de amor que inició a la distancia y se fue nutriendo, con mensajes, llamadas y video llamadas.

"Cuando la vi, quedé flechado sus fotografías me cautivaron, recorrí varios países para llegar hasta ella y no me arrepiento porque encontré el amor en Nanchital, desde hace 4 meses que estoy aquí veo mi vida diferente, con la convivencia juntos tomamos la decisión de unir nuestras vidas en matrimonio en el mes de diciembre, pero no se concretó y fue hasta este día que puedo decirle esposa", expresó Dany Rodríguez.

La distancia y comunicación fueron formando los cimientos de esta relación que ante los ojos de muchos era una locura, ahora toman las travesías que pasaron como lazos de amor que los llevara a conocer otros estados juntos, porque la pareja busca estabilizarse en Cancún al considerar que tienen mayores oportunidades para emplearse.

"Nos amamos y queremos pasar nuestra vida juntos, por eso estamos hoy aquí, él es trabajador, le costó mucho llegar, cruzó muchos países, pero llegó sólo para conocerme", emocionada lo narro Milena.

"Yo le diría a todos los enamorados que no se fijen en lo material, físico y económico, una persona podrá ser la más bella pero sino me siento a gusto con ella, no va funcionar, Milena es espectacular, una gran mujer, ella sabe lo que significa para mí y todo lo que siento, también quiero decirles no todo lo que conoces a través de las redes sociales es verdad o puede funcionar, mi suerte fue diferente con mi bella mujer y le robo un beso a quien hoy es su esposa", puntualizo Dany.

En Nanchital, fueron 18 las parejas que contrajeron matrimonio, entre ellas jóvenes de 18 años y parejas que tienen viviendo una vida juntos.