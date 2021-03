Cuaresma ya no marca diferencia en consumo de mariscos o carne

El inicio de Cuaresma ya no representa mejora para los comerciantes de pescadería y mariscos, así como tampoco representa lo peor en ventas para los tablajeros y carniceros del mercado Morelos en Coatzacoalcos.

Manuel de la Cruz, presidente de locatarios del mercado de mariscos indicó que pese a que ya inició la temporada de cuaresma las ventas se encuentran muy bajas, y solo se comercializa un 50%.

Señaló que incluso han tenido que bajar el costo de sus productos para que la población les comprara y no se les quede el producto.

"Las ventas están muy bajas principalmente nos afecta mucho el mal tiempo, estamos esperando que sea la temporada vacacional para que pueda subir la venta de mariscos", expresó.

Indicó que esto se debe a la crisis económica por la pandemia del Covid-19, que afecta a decenas de familias.

Por su parte los vendedores de carne ubicados en el mercado Morelos indicaron que también se encuentran con un 50% de ventas, pasando la misma situación de las marisquerías derivado a que la ciudadanía evita acudir a lugares cerrados a realizar sus compras aunado a que hubo un ligero incremento al costo.

" Nosotros tuvimos que subir un poquito el coso de la carne porque las ventas están muy bajas y también tenemos que proveer en la familia, la gente también ya no quiere venir a lugares donde todo se juntan, prefieren buscar carnicerías abiertas al aire libre, aunado a que no hay trabajo y la gente no tiene para comprar carne", comentó

Ambos sectores esperan que en los próximos días como avance el calendario religioso las ventas aumenten significativamente para que al menos puedan llevar el sustento al hogar.

"Esperamos que en los próximos días las ventas repunten y que la ciudadanía venga a consumir los productos de los mercados y recordarles que estamos cumpliendo con las medidas de sanidad correspondientes para que se sientan tranquilos y seguros de venir a comprar", agregó Saraí "N".