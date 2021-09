Cruz Roja atiende a jóvenes porteños por miedo a las inyecciones

Alejandro Rodríguez Osorio Coordinador de Socorros de la Benemérita Institución, comentó que al menos cinco jóvenes al día son atendidos por presentar este tipo reacciones.

"Solo se le toman signos vitales y pues se les deja en observación en lo que se estabilizan y listo en quince minutos como nuevos, si he detectado por que cómo están en el área de observación, he visto cómo a unos cinco al día, no sé, que les entra ansiedad o crisis nerviosa", dijo.

Explicó que los nervios y la ansiedad les entra al momento que pasan a vacunarse, por lo que personal de la Secretaría de Salud (SSA), tratan de tranquilizarlos y en cuanto se estabilizan proceden a aplicarles la primera dosis del biológico Pfizer.

Rodríguez Osorio comentó que no han atendido casos de jóvenes que hayan tendió alguna reacción a la vacuna, ya que después de ser inmunizados esperan un lapso de 30 minutos y en caso de no manifestar malestares pueden retirarse.

"Por que ellos los ponen en observación media hora y ahí mismos pasa su ansiedad y se tranquiliza, para eso es ese protocolo de descanso por si sufres algún efecto secundario, ahí mismo te atiendan y recuperes", apuntó.

Será este miércoles 22 de septiembre cuando concluya la jornada de inmunización para la población de 18 a 29 años de edad, en este día también se inmunizará a los rezagados, es decir que no hayan podido recibir el biológico en jornadas anteriores.