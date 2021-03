Creyentes recuerdan a la Hermana Herminia, importante bruja porteña fallecida

Este año decenas de fieles creyentes de la Santa Muerte se quedaron sin la oportunidad de realizarse trabajos de limpias, amarres de amor, buena suerte, o fines malévolos como venganza y muerte de sus enemigos, tras el fallecimiento de la sacerdota Herminia Ramos Velásquez, una de las brujas más importantes de Coatzacoalcos.

Su vivienda ubicada en la calle Heliodoro Charis número 302 de la colonia López Mateos uno de los sectores más populares de la ciudad, lució vacía, el portón principal mismo que mantenía sus puertas abiertas para recibir a todo aquel que necesitara un favor de la Santísima, ahora se encontró cerrado con candados.

Desde afuera de la casa y por las rendijas de las protecciones solo se alcanza a ver los esqueléticos rostros de las imágenes de la Santa Muerte que llegan a mediar más de dos metros de altura.

En las paredes principales de su domicilio la oración a esta venerada imagen se empieza a borrar por el desgaste de la pintura, el letrero donde se encuentra toda la información para solicitar los servicios sigue vigente, pero al acudir o comunicarse para requerir los servicios les son negados a los interesados.

Desde hace dos años la "Hermana Herminia" dejó de existir a consecuencia de la diabetes, enfermedad que ya la había dejado ciega pero que ella decía era un castigo de su "Patrona" al ser una hija desobediente e intentar sobre pasar su ley.

Esta mujer de complexión robusta, fuerte y de carácter amable era conocida por sus misas realizadas todos los viernes a las seis de la tarde, por sus fiestas en grande los días 1 y 2 de noviembre, y por la gran cantidad de seguidores quienes la veían como intercesora de la muerte.

-----¿QUIÉN FUE LA SACERDOTA HERMINIA?----

Hace cuatro años el Corporativo imagen del Golfo tuvo la oportunidad de entrevistarla en su hogar y conocer sus inicios en lo que ella catalogó como "la religión a de la santa muerte", aquí todos los detalles.

¿Cómo empezó a practicar la adoración a la muerte?

"Yo desde muy chiquita pensaba que todo era una pesadilla para mí, pero yo no sabia que era vidente y clarividente y a los 14 años empecé adorar a la santísima muerte, desde que la vi me llamó la atención y dije esta soy yo"

¿Cuál fue su primer acercamiento con "la patrona"?

"Cuando yo me quise ir a estados unidos de manera ilegal caminé tres días y en mi mente solo estaba ella. La señora me dio y me ha dado más de lo que puedo merecer, para mi esta casa esta humilde, pero yo en tenia mi casa en Dallas Texas, tenia cuatro carros del año, ahora no tengo nada, pero fue porque no lo supe aprovechar"

¿Cómo describe el culto a la santa muerte?

"El culto a la Santa Muerte es una religión católica, aunque el padre lo discrimine o mucha gente diga que es satánica y que tiene pacto con el diablo, cualquier religión que queramos integrar tiene ventajas y desventajas. Todos somos malos, hipócritas y mezquinos, chismosos y no le damos la mano aquel que esta tirado, al contrario, lo hundimos más, y se jactan de ser buenos"

¿Cómo se motivó hacer misas y fiestas para adorarla]?

Me motivé en Estados Unidos allá la veneran mucho y le hacen grandes fiestas y yo dije si al Niño Dios le hacen fiesta porque mi Patrona que es tan poderosa porque yo no, y su día es el Dia de Muertos"

¿Qué tipo de trabajos realiza?

Hermana yo realizo todo tipo de trabajo, el que me pidan; amarres, endulzamiento, atadura, limpias, quitar la sal, quitar y poner la maldad, me piden más las ligaduras de amor; tendrá mente para la persona, ojos y no podrá pensar en ninguna mujer más que en la que viene a pedir el trabajo y lo tendrá comiendo de su mano"