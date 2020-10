Creyentes acuden a las iglesias para agradecer a San Judas Tadeo

El fervor por San Judas Tadeo, considerado el ´Santo de las causas difíciles´, no impidió que creyentes acudieran a diversas iglesias de la ciudad, para agradecer por los favores recibidos durante esta emergencia sanitaria por Covid-19, entre los asistentes se encontraban personas que lograron conseguir un empleo y algunos sobrevivientes de Coronavirus.

Durante este miércoles 28 de octubre, en la Catedral San José se decidió dejar la imagen del santo afuera del templo, para que la ciudadanía pudiera acercarse guardando la sana distancia como parte de las medidas de prevención de contagios por esta enfermedad.

No obstante, quienes quisieran ingresar a las misas que se celebraron durante el día, tuvieron que pasar por un filtro sanitario, aunque hay que precisar que solo fue a un reducido número de personas.

"San Judas Tadeo es un gran intercesor para las causas nobles de nuestra población, especialmente cuando no tenemos trabajo. Yo le pedí trabajo y si me ha conseguido trabajo, ahorita tengo mi trabajo", comentó el señor, Vicente Martínez.

"Hace dos meses me enfermé de Covid-19 y le pedí mucho por mi sanación, me hizo el milagro. Cuando me enfermé sentí la muerte, a nadie se le desea, en ese momento es cuando más se valora la vida", mencionó la señora, Marisol Álvarez Meza.

Por su parte, el vocero de la Diócesis de Coatzacoalcos, Lázaro de Jesús Caraveo Carrera explicó que además del apóstol San Judas Tadeo, también se recuerda al apóstol San Simón en cada 28 de octubre, sin embargo, lamentó que algunos feligreses ocupen su devoción para asuntos de dinero y fiestas, cuando la misión del apóstol fue evangelizadora.

"Los santos son para pedir su intercesión a Dios por sus necesidades y sobre todo para imitar sus ejemplos que nos lleven a configurarnos con Cristo", finalizó.