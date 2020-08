Covid-19 estresa y genera ansiedad en minatitlecos

Aunque no precisó números, la psicóloga Bertha Cervantes argumentó que en cuatro meses de confinamiento por Covid-19 se han disparado las consultas, debido a la ansiedad y el estrés que está provocando en las personas, el miedo a la enfermedad que ha cobrado tantas vidas en poco tiempo, sobre todo en el sur se Veracruz.

"Siempre han habido casos de ese tipo, pero ahorita es más la demanda, las personas tienen miedo de enfermarse, el saber que no hay una vacuna, el estar encerrados en casa, no poder ver a la familia, ver como que las medidas se están alargando y no hay para cuando", dijo la profesionista de esta ciudad.

La psicóloga argumentó que ha afectado mucho el estar encerrados en casa como parte de las medidas preventivas, debido a que hay personas que son muy activas y que por ahora no pueden salir o lo hacen a lo más necesario, pero tienen temor de infectarse.

Precisó que hay muchas personas que por el estrés confuden incluso la sintomatología del Coronavirus y comienzan a sentir sudoración, temor, sobre todo insomnio, no pueden dormir, sienten que les falta la respiración, dolores de cabeza, pero es por la incertidumbre de la pandemia.

Subrayó que los más vulnerables siguen siendo los niños que no pueder ver a sus amigos, no van a la escuela, no salen a jugar así como los adultos mayores, por lo que entre mayor sea la espera rumbo a una nueva normalidad, los casos de estrés y ansiedad continuarán a la alza.